Nea Mărin a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu el

Nea Mărin, iubit pentru stilul său caracteristic plin de carismă și umor, a ajuns pe masa de operație la 64 de ani. Liviu Vârciu, unul dintre „prietenii” apropiați ai acestuia a oferit detalii despre starea de sănătate a acestuia.



Nea Mărin sau Marian Barbu, pe numele său real a intrat în atenția publicului odată cu emisiunile pe care le-a realizat la Antena 1. De atunci și până acum, a devenit un personaj epic, care a avut grijă să-și mențină publicul aproape și să le ofere doza de motivație și bună dispoziție ori de câte ori a avut ocazia. De data asta, Nea Mărin s-a confruntat cu o problemă de sănătate, iar Liviu Vârciu, un vechi și bun prieten al acestuia făcut anunțul.

Ce s-a întâmplat cu Nea Mărin

Se pare că Nea Mărin a ajuns pe masa de operație din cauza problemei cu apendicul, a declarat Liviu Vârciu în cadrul unui InstaStory.

„Dragilor, vă dau o veste bună și una rea. Nea Mărin s-a operat de apendicită la 64 de ani, are apendicita la fel de a d**** cum e el. A stat în el până la vârsta de 64 de ani, e okay, e în regulă”, a spus prezentatorul Tv. Din fericire, Nea Mărin e în afara oricărui pericol și este sub supravegherea medicilor.

(CITEȘTE ȘI: Nea Marin, noi declaraţii despre despărţirea dintre nepotul său şi Theo Rose. Ce i-a spus lui Alex Leonte cu câteva săptămâni înainte de despărţire: „L-am atenționat”)

Cea mai neagră perioadă din viața lui Nea Mărin

Prezentatorul de la Antena 1 a făcut o dezvăluire extrem de personală. Nea Mărin a mărturisit, în cadrul emisiunii de la Antena Stars, faptul că a pierdut un copil, mai cu seamă un băiețel. La puțin timp de la naștere, micuțul a decedat. Peste această dramă a trecut extrem de greu, alături de soția lui.

”Am avut un băiat, dar a plecat… repede. Am crezut că s-a terminat lumea”, spunea acesta la ”Showbiz Report”.