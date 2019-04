Nea Rață, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Ce a spus după ce a văzut imaginile de la Fermă

Au trecut mai bine de două luni de la debutul sezonului emisiunii “Ferma. Un nou început” și nu au fost puțini cei care au criticat noul format al show-ului de la Pro TV. Nea Rață a acceptat să vorbească despre ceea ce se întâmplă acum în fermă, iar reacția lui a fost una dură. Vă reamintim că acesta a fost prezent în primele trei sezoane de la “Ferma vedetelor”.

Citește și: Un musculos celebru intră în ”Fermă! Cătălin Moroșanu, păzea!

Inițial, nea Rață a declarat că nu își dorește să comenteze nimic despre “Ferma” 2019 și scenele care s-au petrecut pe platourile de filmare, însă… ulterior, el a spus: “roata se întoarce, Dumnezeu judecă, eu nu”. De asemenea, fostul membru al echipei emisiunii “Ferma vedetelor” a mărturisit că nu exclude posibilitatea de a reveni pe micile ecrane cu ceva nou. Până atunci, el se ocupă de propria fermă, mai ales că de curând s-a întors dintr-o vacanță unică în Ierusalim și Iordania, unde a trăit experiențe de neuitat.

Citește și: Surpriză colosală! Ce salariu are Mihaela Rădulescu la Pro TV. Câți bani primește pentru “Ferma”

“Am de reparat două tractoare, aici nu prea a plouat. Am fost la Mormântul Sfânt să mă rog. O viaţă are omul, am fost în vacanță să mă bucur şi eu de viaţă. M-am uitat la noul format al emisiunii «Ferma» de la Pro TV, însă nu aş vrea să comentez. Acum nu mai e vorba de o fermă şi nu mă bag în polemici. Dacă au vrut să schimbe formatul, eu ce să fac? Nu mă reprezintă, nu sunt om de show şi de televiziune. Dar roata se întoarce, Dumnezeu judecă, nu eu, poate voi reveni cu ceva nou. Deocamdată, mă ocup cu afacerile, cu ferma mea, cu agricultura”, a declarat nea Rață, potrivit click.ro.

În prezent, “Ferma. Un nou început” este prezentată de Mihaela Rădulescu șiCristian Bozgan. Show-ul de la Pro TV are un nou format, noi reguli, iar concurenții au de respectat un program foarte dur.