Neculai Stanciu a criticat ținuta purtată de Adelina Pestrițu la Fashion Week. Prezentatoarea de la Pro TV a reacționat dur

Adelina Pestrițu a ajuns în centrul atenției după ce stilistul Neculai Stanciu i-a analizat ținuta purtată la Bucharest Fashion Week. Acesta a comentat în termeni critici apariția vedetei, a făcut referire la influențele stilistice ale vestimentației și a susținut că anumite elemente păreau inspirate direct din creațiile unui celebru designer. Ulterior, Adelina Pestrițu a reacționat în mediul online și i-a transmis un mesaj tranșant celui care i-a comentat alegerile vestimentare.

Vedeta nu a trecut cu vederea observațiile stilistului și a publicat un text amplu, în care a vorbit despre libertatea de exprimare prin modă, despre hainele realizate la comandă și despre limitele criticii profesionale. Mai mult, aceasta a ironizat atitudinea celor care consideră că opiniile lor în materie de stil reprezintă singurul etalon corect.

Neculai Stanciu: „ Zici că e «Nunta lui Figaro»”

În cadrul unei analize vestimentare dedicate aparițiilor de la Bucharest Fashion Week, Neculai Stanciu și-a exprimat părerea despre ținuta Adelinei Pestrițu. Stilistul a criticat alegerea vestimentară și a făcut trimitere la influențele designerului Alexander McQueen, despre care a considerat că se regăseau în croiala și aspectul ținutei.

„Bucharest Fashion Week, verdict pentru Adelina Pestrițu. Noi suntem «pă fashion», cică, dar suntem costumate. Zici că e «Nunta lui Figaro», cu spectacolul regizat de un croitor de la teatrul de revistă. Adică, de ce trebuie să ne costumăm? De ce trebuie să fim noi într-un fel? Oricum, ei încearcă. Eu apreciez acest eveniment, dar, ca să înțelegem colecțiile la care mergem sau cum ar trebui să ne îmbrăcăm și cât de creativi ar trebui să fim, trebuie să mai citim și noi, trebuie să mai avem niște referințe. Este o ținută clar făcută la croitor, nu că ar fi o problemă, doar că se copiază așa, 1 la 1. Este o referință Alexander McQueen, cu influențe victoriene și croieli dramatice. Este pe acolo. Dacă vrei o astfel de referință, du-te și ia-ți, că îți permiți. De ce să te duci să copiezi? Este o suprapunere de coduri vestimentare. Ce se vrea, de fapt? Vă spun eu: semnalizăm, așa, ca să ieșim în evidență, să fim ostentativi prin ceea ce purtăm. Cam despre asta este vorba”, a spus stilistul.

Adelina Pestrițu, foc și pară pe observațiile stilistului

La scurt timp după comentariile lui Neculai Stanciu, Adelina Pestrițu a publicat un mesaj în mediul online. Ea a abordat atât criticile vestimentare, cât și modul în care unii specialiști își exprimă opiniile despre alegerile altora. Vedeta a subliniat că nu considera că gusturile unei singure persoane ar trebui să devină reguli pentru toată lumea.

„E curios cum unii stiliști cred că părerea lor despre modă devine lege. Dacă o ținută nu le place, e greșită. Dacă o femeie nu se îmbracă după regulile lor, nu are stil. Iar dacă poartă alegerile ei cu încredere, devine subiect de reel. Ce noroc pentru algoritm! Mă amuză atenția constantă pentru aparițiile mele. Pentru cineva care nu apreciază stilul meu, e o preocupare destul de mare pentru garderoba mea. Aproape o formă de fidelitate. Hainele făcute la croitoreasă nu sunt o rușine. Rușinos e să crezi că o etichetă îți dă automat gust, iar o haină la comandă îți anulează stilul. Unii știu toate numele de branduri, dar uită că moda înseamnă și ce crezi tu, omul, că ți se potrivește, că te reprezintă, că e pentru un anumit moment. Nu vreau să plac tuturor. Nici nu mi-aș dori o lume în care toți se îmbracă după gustul unei singure persoane. Poți să critici o ținută, să spui ce nu-ți place și să argumentezi. Asta e meseria. Dar când critica devine spectacol și aroganța înlocuiește argumentul, nu mai e rafinament, ci nevoia de a te pune deasupra altora. Să fii stilist nu înseamnă că deții și adevărul absolut. Iar să vorbești de sus nu te face superior, doar mai gălăgios.

Eu îmi voi purta hainele așa cum îmi place, și voi dormi liniștită fără aprobarea comisiei naționale a garderobelor.

Până la urmă, există diferență între a avea ultimul cuvânt și a avea ceva inteligent de spus. Iar când simți nevoia să demonstrezi constant că o femeie nu are stil, riști să-ți construiești brandul în jurul garderobei ei. Pentru un expert în stil, o alegere destul de neinspirată, aș zice eu.

În încheiere, vreau doar să te rog, Moș Nicolae, pardon… Neculai, să nu mai împarți verdicte vestimentare până nu-ți rezolvi propriul caz. Ai cam multe păreri pentru o copie a unui alt «analist». Te așteptăm în online când vei fi măcar tu însuți.”, a scris Adelina Pestrițu în mediul online.

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