Nelu Vlad și-a cunoscut soția, fix după ce trăise o mare iubire: „Și acum aș dori să mă întâlnesc cu ea. Tot Maria o chema”

Nelu Vlad, celebrul solist al trupei Azur, a avut parte de o poveste de dragoste complicată înainte de a-și întâlni actuala soție, Maria. La doar 18 ani, artistul a trăit o mare iubire cu o altă femeie, dar destinul avea alte planuri pentru el. Viața l-a adus pe un drum neașteptat, care l-a condus în cele din urmă către soția lui.

Întâlnirea dintre Nelu Vlad și Maria a fost una spontană. Chiar dacă el a fost fascinat de ea de la prima vedere, soția lui nu i-a împărtășit imediat sentimentele. După ce a observat-o o vreme, artistul și-a făcut curaj și, cu ajutorul unei colege, a reușit să o invite la o cafea.

Deși ea nu a fost impresionată la început, Nelu Vlad a continuat să-i arate afecțiunea și, într-un timp foarte scurt, legătura dintre ei a devenit tot mai puternică. După doar o lună, cei doi și-au jurat iubire veșnică în fața altarului. De-a lungul timpului, viața le-a pus la încercare relația. Cel mai greu moment a fost când partenera lui a intrat în comă în urma unei intervenții chirugicale complicate. Nelu Vlad i-a fost alături necontenit, rugându-se ca soția lui să-și revină.

„După atâția ani de conviețuire, îmi dau seama că am judecat bine la vremea aceea. Pentru că am zis că nimic nu e mai de preț în viața omului decât să aibă propriul cămin și propria familie. Atunci când pleci în turneu, îți dai seama cât de trist este să te întorci și să nu ai unde și cât de plăcut este să te întorci în căminul tău. După aceea devine o rutină. Fac 50 de ani de căsnicie. Să nu crezi că toate zilele au fost luminoase și senine în viața mea. Meritul meu și al soției este acela că am trecut cu vederea repede micile discuții care nu au ajuns niciodată în pragul unui divorț. Nici vorbă să ajungem acolo. Cam toate au fost calculate în viața mea, și momentul în care m-am căsătorit, am calculat și momentul ăsta. Ne-am căsătorit în decurs de o lună și nu am greșit”, a declarat Nelu Vlad la Antena Stars.