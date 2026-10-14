Netflix concediază aproximativ 1.000 de angajați. Ce se întâmplă cu compania americană

Netflix a anunțat o nouă rundă de concedieri, care va afecta aproximativ 1.000 de angajați din întreaga lume, reprezentând 6% din personalul companiei. Este cea mai amplă reducere a numărului de salariați din 2022, iar decizia vine într-o perioadă în care gigantul de streaming se confruntă cu încetinirea creșterii și cu o concurență tot mai puternică.

Măsura a fost comunicată miercuri, 14 octombrie, printr-un mesaj intern transmis angajaților de directorii executivi Ted Sarandos și Greg Peters.

Potrivit The Hollywood Reporter, concedierile vor afecta în special departamentele de dezvoltare a produselor, tehnologie, juridic și resurse umane.

De ce concediază Netflix aproximativ 1.000 de angajați

În mesajul transmis personalului, Ted Sarandos și Greg Peters au explicat că reorganizarea este necesară pentru ca Netflix să își concentreze resursele asupra domeniilor considerate prioritare.

„Misiunea noastră, aceea de a oferi divertisment întregii lumi, este ambițioasă, iar îndeplinirea ei presupune să fim disciplinați în privința modului în care ne prioritizăm oamenii și resursele”, au transmis cei doi directori.

Aceștia au insistat că situația financiară a companiei rămâne solidă, în ciuda disponibilizărilor.

„Afacerea noastră este solidă și continuă să crească, iar noi suntem în grafic pentru a ne îndeplini estimările pentru întregul an”, au precizat Sarandos și Peters.

La sfârșitul anului 2025, Netflix avea aproximativ 16.000 de angajați la nivel mondial.

Actualele concedieri reprezintă cea mai importantă reducere de personal de la restructurările din 2022, când compania a eliminat aproximativ 450 de posturi în două etape, după prima scădere a numărului de abonați înregistrată în mai bine de un deceniu.

Concurența cu YouTube și TikTok pune presiune pe companie

Deși Netflix rămâne unul dintre liderii pieței de streaming, investitorii sunt tot mai preocupați de ritmul în care compania poate continua să crească.

O problemă importantă este timpul petrecut de utilizatori pe platformă. Netflix concurează nu doar cu servicii precum Disney+ și Amazon Prime Video, ci și cu YouTube și TikTok, care oferă cantități foarte mari de conținut gratuit.

Aceste platforme beneficiază de un model diferit de producție și distribuție, bazat în mare parte pe materialele realizate de utilizatori.

Netflix încearcă să își diversifice veniturile prin abonamente cu publicitate, transmisiuni în direct, evenimente sportive și jocuri video.

Totuși, analiștii consideră că aceste inițiative nu au devenit încă surse de venit suficient de importante pentru a reduce dependența companiei de abonamente.

Netflix a pierdut și cursa pentru Warner Bros.

Restructurarea vine după ce Netflix a încercat, fără succes, să achiziționeze activele de streaming și studiourile Warner Bros. Discovery.

Compania s-a retras din competiție, iar Paramount a finalizat în octombrie preluarea Warner Bros., într-o tranzacție evaluată la aproximativ 110 miliarde de dolari.

Eșecul achiziției a alimentat întrebările investitorilor cu privire la strategia de dezvoltare a Netflix.

Netflix urmează să își prezinte rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea pe 20 octombrie, când investitorii vor putea evalua mai clar evoluția veniturilor și perspectivele companiei.

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