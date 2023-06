Nevasta i-a luat casa lui Gabi Balint la divorț. Cum a decis să-și refacă viața fostul mare fotbalist

În urmă cu 20 de ani, Gabi Balint și Cătălina au hotărât să divorțeze, după un mariaj care a durat zece ani. Considerat Don Juan-ul fotbalului românesc pentru că a avut o slăbiciune pentru femeile frumoase, Balint a suferit pierderi financiare semnificative, de ordinul sutelor de mii de euro, după despărțirea de soția sa.

Gabi Balint (55 de ani), celebru pentru golul împotriva Argentinei, gol care a dus echipa națională a României în finala Cupei Mondiale din 1990, a fost căsătorit timp de zece ani cu Cătălina, prima lui soție, de profesie manechin. Pe lângă cariera impresionantă în fotbalul românesc, Gabi Balint a fost în atenția publicului și prin prisma relațiilor cu năbădăi pe care le-a avut cu mai multe femei.

În anul 2003, fostul jucător al echipei de fotbal Steaua București a trecut printr-un episod dificil. Gabi Balint a decis să divorțeze de soția sa, cu care are o fiică.

„Ne-am despărțit pentru că nu am mai putut fi împreună. Nu a făcut lucruri grave, ci așa a fost să fie. A fost o perioadă frumoasă, cu plecări, cu vacanțe, cu distracții. Mi-a plăcut că este un om jovial, cu coloana vertebrală, un om cu un caracter frumos”, spunea Cătălina, la vremea respectivă.

Chiar dacă a fost o despărțire amiabilă, divorțul l-a costat scump pe fostul mare fotbalist al României.

Fosta nevastă a lui Gabi Balint s-a ales cu mai multe bunuri materiale în urma divorțului

Chiar dacă nu a mai simțit să continue mariajul cu fostul manechin, Gabi Balint i-a lăsat soției sale o „mică” avere. Mai exact, Cătălina s-a ales cu o vilă, un Mercedes și o grădiniță.

După divorț, fostul mare fotbalist a decis să-și refacă viața alături de Raluca, o tânără în vârstă de 23 de ani, care făcea parte din trupa de dans a emisiunii Surprize-Surprize, prezentată de Andreea Marin. Din nefericire, nici acea relație nu a durat prea mult. Gabi Balint a ales să se despartă de Raluca, în ciuda faptului că era însărcinată cu copilul lui.

„Nu am fost alături de Raluca în timpul sarcinii, pentru că sentimentele mele pentru ea nu mai existau, însă, acum, ea e o femeie importantă pentru mine: mama fetiței mele. Am stabilit deja valoarea pensiei alimentare și am cumpărat tot ce este necesar pentru a o aștepta cum se cuvine”, declara Gabi Balint, conform newsweek.

În prezent, Gabi Balint se iubește cu o tânără pe nume Luciana Pop, director la o bancă din Bistrița.

