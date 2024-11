Nick Rădoi, declarații tulburătoare despre lupta cu boala nemiloasă: „A fost atât de grav că mi-am făcut și testament”

În urmă cu mai bine de un an, Nick Rădoi (63 de ani) a fost diagnosticat cu cancer la colon. Atunci, viața lui s-a schimbat transformat într-o aprigă luptă cu boala. Mai mult decât atât, milionarul român a hotărât sa își facă testamentul pentru a fi pregătit de orice. Din fericire, omul de afaceri a reușit să de vindece, însă momentele grele prin care a trecut și-au pus amprenta asupra sa.

Nick Rădoi trăiește în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a bucurat de o viață frumoasă, plină de distracții și aroganțe. Din nefericire, anul trecut, milionarul român s-a operat în Mexic de apendicită, însă medicii i-au descoperit o tumoră de 9 centimetri.

Citește și: Imaginile care îl vor înfuria pe Ilie Năstase! Dovada apropierii dintre Ioana și Nick Rădoi

Timp de șase luni, Nick Rădoi a umblat din spital în spital. A suferit patru operații în America și a trecut prin şedinţe lungi de chimioterapie. Boala și-a pus amprenta și pe fizicul său. Bărbatul a slăbit 55 de kilograme, iar acum a ajuns de nerecunoscut.

„Am problemele mele. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat și am trecut peste grelele încercări. Boala mă face să văd diferit viața. Sănătatea m-a făcut să înțeleg multe lucruri. Ce este mai important în viață, dar mai ales pentru mine.

Prin orice trecem ne învățăm ceva și asta am înțeles și eu. Am fost un om sănătos, un om care nu a fost niciodată bolnav. Niciodată poate nu mi-am dat seama că restul e nimic, dacă ai sănătate ai totul. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că mi-a descoperit boala asta.

Chiar dacă e dureros. Am trecut prin patru operații, dar sunt un om puternic. Am fost diagnosticat cu cancer la colon. De un an de zile mă zbat cu acestă problemă. Sunt ok acum, dar fac teste tot timpul”, a declarat Nick Rădoi pentru Fanatik.