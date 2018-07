Nick Rădoi, despre motivul despărțirii dintre el și Mădălina Apostol: ”A intervenit cineva între noi”

Nick Rădoi și Mădălina Apostol au decis să meargă pe drumuri separate fără să spună ce anume a dus la ruptura dintre ei. Acum însă omul de afaceri a vorbit deschis despre motivele despărțirii lor. (Reduceri mari la jocuri PC )

Nick Rădoi și Mădălina Apostol au decis în urmă cu câteva luni să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste. Cei doi păreau extrem de fericiți și chiar aveau planuri de nuntă. Însă la un moment dat lucrurile nu mai mergeau între ei, iar motivul despărțirii lor ar fi fost niște persoane care au intervenit între Nick Rădoi și Mădălina Apostol.

„Am fost la un pas de căsătorie. Am cerut-o de logodnă pentru că a fost atunci ceva foarte serios, dar a fost o despărţire atât de frumoasă că şi acum am lăsat o carte deschisă. Când ea s-a despărţit cu cine era în perioadă eu am reluat legatura cu ea. Decizia noastră a fost sa reluăm ce a rămas în urmă. Am realizat de data aceasta că a trebuit să închid cartea, unele lucruri care s-au întâmplat în timpul acesta. A intervenit cineva între noi, au intervenit oameni între noi, şi am ajuns să înţeleg nişte lucruri şi m-au făcut să decid că trebuie să opresc relaţia asta a doua.”, a spus Nick Rădoi în cadrul unei amisiuni TV.

Nimic nu prevestea despărțirea dintre Nick Rădoi și Mădălina Apostol

Nimic nu prevestea despărțirea dintre Nick Rădoi și Mădălina Apostol. Mai ales că tânăra era foarte entuziasmată de modul în care omul de afaceri o trata.

”Ma cucereste mereu prin felul lui de a fi. Ma protejeaza si ma respecta, iar asta este cel mai important. El are intentii serioase pentru ca si eu am intentii serioase.”, declara Madalina Apostol.

La rândul său, afaceristul a recunoscut că avea sentimente puternice pentru Mădălina Apostol.

"Sunt indragostit pana peste cap si am fost cucerit total de sinceritatea ei. Este o fata foarte ok care stie sa ma respecte si cum sa ma trateze. Chiar daca nu suntem de foarte mult timp impreuna am hotarat sa fac acest pas. Ne cunostem de ceva timp si am vorbit foarte mult pe Facebook, insa ca si cuplu suntem de o luna jumatate. Ne-am intalnit prima oara in Los Angeles unde am iesit in oras.", spunea Nick Rădoi.