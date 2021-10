Nick Rădoi și Mădălina Apostol s-au despărțit din nou. Bruneta s-a întors în România și și-a deschis o afacere, care speră să aibă mare succes și să-i aducă satisfacții financiare.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol au decis în urmă cu un an să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste. Tânăra și-a luat copiii și s-a mutat în vila milionarului din Mexic. Cei doi păreau extrem de fericiți și chiar aveau planuri de nuntă. Însă la un moment dat lucrurile nu au mai mers între ei. (CITEȘTE ȘI: NICK RĂDOI RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR PE CARE MĂDĂLINA APOSTOL I LE ADUCE: “ÎNCHIDEREA ROBINETULUI FINANCIAR I-A PRINS BINE, ACUM VA ȘTI SĂ APRECIEZE VALOAREA BANULUI!”)

Mădălina a mărturisit că în momentele grele, mai ales atunci când a fost infectată cu noul coronavirus, Nick Rădoi nu i-ar fi fost aproape. Bruneta mărturisește că și-ar fi dorit să primească și ajutor financiar de la Nick Rădoi, dar asta nu se întâmpla nici măcar în situațiile critice.: ”Nick nu m-a ajutat atunci când toată familia mea a fost bolnavă. Asta mi-a dat de gândit. Nici când am fost eu bolnavă nu l-a interesat. Mi-a zis: «descurcă-te, asta e problema ta». Mie trebuie să-mi vii cu lucruri concrete, dacă las totul aici baltă şi plec în America. Dacă plec în America, eu vreau să am singuranţa că nu sunt lăsată de izbelişte.Nick a făcut parte din viaţa mea opt ani. Doi ani şi jumătate şi-a făcut de cap cu cine a vrut el. Şi eu în perioada asta am făcut un copil cu un alt bărbat”, a declarat Mădălina la Xtra Night Show.

Așa că… Mădălina și-a luat copiii și s-a întors în România. Ajunsă acasă, fosta iubită a lui Nick Rădoi s-a gândit să se implice într-o afacere. Astfel… și-a investit toate economiile într-un studio de videochat. Deja sunt zece modele care lucrează și Mădălina speră să aibă profit.

”Am ales videochat-ul pentru că e un bussines profitabil. Eu vreau să schimb mentalitatea din România. Aici fac mulţi bani, sunt banii mei şi fac ce vreau cu ei. Sigur nu e de acord, că are şi el (n.r. Nick Rădoi) o mentalitate învechită, ca toţi românii. Eu am rămas cu doi copii şi nu am avut 10 ani sprijin de la tatăl lor. Nu trebuie să-ţi fie ruşine, că totul e legal. Am deja 10 modele care lucrează. Ştiu şi copiii mei, mai ales cel mare mă susţine. Banii vin oricum. Dacă aş avea timp, aş face şi eu videochat! Niciuna nu e online dezbrăcată”, a mai dezvăluit Mădălina Apostol.

Reacția lui Nick Rădoi

Se pare că Mădălina Apostol l-a lăsat cu inima frântă pe Nick Rădoi. Milionarul este profund dezamăgit de atitudinea adoptată de fosta lui iubită, dar și de faptul că a ales să-și investească banii într-un studio de videochat: ”Sunt foarte dezamăgit şi nu am cuvinte şi încerc să mă abţin să nu vorbesc deocamdată. Încă nu mi-am revenit din şocul pe care l-am primit!”, a declarat Nick Rădoi pentru Click!