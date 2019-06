Nico, în stare gravă la spital, din cauza ”dietei ucigașe”! Ce a mâncat ca să slăbească cât mai rapid

Pentru că inclusiv meseria îi cere, Nico și-a dorit o siluetă impecabilă, iar pentru asta a făcut niște sacrificii care au băgat-o pur și simplu în spital!

Cântăreața a mărturisit că a ajuns la greutatea mult dorită după ce a urmat un regim pe care a jurat că nu-l va mai ține niciodată! Și asta pentru că Nico a ajuns la spital din cauza carențelor grave de vitamine.

Artistei i-a pus capac, însă, dieta Dukan, pe care medicii nu o văd cu ochi buni. Nico a reușit să țină Dukan doar câteva zile, la finalul cărora a ajuns la Urgențe cu grave probleme de sănătate.

”Dukanul nu o să-l mai țin niciodată pentru că mi-a fost rău. Am avut un șoc foarte, foarte nasol. Nu știu, de la proteine, nu știu ce s-întâmplat. Doar primele zile le-am ținut, după care m-a luat cu tremurici, am ajuns până la urmă la perfuzii și apoi a trebuit să iau vitamine. Am slăbit 7 kilograme în 7 zile, adică 1 kilogram pe zi, dar și acum spun același lucru: Dukanul nu o să mai țin niciodată!”, a declarat Nico după ce a ajuns la spital.

Nico a recunsocut că are intervenții estetice

În cadrul unei emisiuni tv, Nico a vorbit deschis despre familie şi despre carieră. Cântăreața a recunoscut că a și-a făcut mici intervenții estetice, la un medic în care are încredere deplină. Este vorba de câteva injecții care să-i șteargă ridurile.

„Prima intervenţie am făcut-o la 43 de ani. Eu consider că aceasta este vârsta cea mai potrivită”, a declarat Nico.

Întrebată dacă fiica ei i-a reproşat vreodată că ar fi neglijat-o, Nico a mărturisit sincer: „Da, dar asta între patru ochi s-a întâmplat. Mi se pare normal să îmi reproşeze, pentru că, într-adevăr, nu am fost chiar tot timpul lângă ea, dar eu am vrut ca ei să nu îi lipsească nimic. Acest episod a apărut când avea cam 15 ani…”.