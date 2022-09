Nicoale Dică, negru după ce FCSB a ajuns pe locul 14: „Și dacă nu era antrenor, trebuia să câștige!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, a recunoscut la finalul partidei cedată de elevii săi în Bănie cu Universitatea, scor 2-1, că locul 14 pe care se află „roș-albaștrii” în clasament, este unul rușinos.

„A fost un joc echilibrat, ne-am creat câteva oportunități și noi, și cei de la Craiova. După ce au deschis scorul, am încercat să avem posesia, am mers spre poarta lor și am reușit să obținem acel penalty. A venit acel autogol… Se pare că sunt în zodia ghinionului, în lunile ghinionului. Autogol nu îmi dădusem până acum, în rest le făcusăm pe toate defensiv vorbind. Locul din clasament e rușinos, asta le-am spus și jucătorilor în vestiar după joc. Este inadmisibil să nu câștigi atâtea meciuri. Și dacă nu era antrenor, trebuia să câștige. Trebuie să ne gândim ce trebuie să facem ca să îmbunătățim jocul atât ofensiv, cât și defensiv. Totdeauna, antrenorul este de vină. Încerc să fac totul să câștigăm jocurile, dar pe teren intră jucătorii. Mie îmi pare rău că nu reușim să punem în practică ceea ce pregătim. Mi-e greu să înțeleg cum putem să arătăm în Europa într-un fel și în campionat în alt fel. Nu îmi este frică de demitere. Eu am încredere în ceea ce fac. Cât timp am încrederea patronului, voi rămâne la echipă. Am încredere că vom reuși să ne bazăm pe campionat și să urcăm în clasament”, a declarat Nicolae Dică după meci.

FCSB, care a pierdut în ultimele două deplasări din Superligă și nu are nicio victorie în ultimele 4 meciuri de campionat (n.r. două egaluri, două eşecuri), se află pe locul 14 cu 8 puncte, bucureștenii având și restanțele cu FC Botoșani din deplasare și CFR Cluj de pe „Național Arena”.