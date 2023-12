Nicolae Botgros nu poate trece peste pierderea soției. Dirijorul, declarații cu lacrimi în ochi: „Eu nu am cunoscut o altă dragoste”

Nicolae Botgros și-a amintit despre soția sa cu durere în suflet. Dirijorul nu poate trece peste decesul femeii alături de care a petrecut mai bine de 50 de ani. Cu lacrimi în ochi, a făcut declarații emoționante despre Liduța, așa cum o alinta el.

În data de 26 iulie 2021, Lidia, soția lui Nicolae Botgros s-a stins din viață. Artistul a mărturisit că nu a cunoscut niciodată o altă dragoste și a suferit enorm atunci când și-a pierdut partenera de viață. Acum, după doi ani, și-a deschis sufletul și a vorbit despre acest subiect sensibil.

Nicolae Botgros nu poate trece peste pierderea soției sale. Cei doi erau adolescenți atunci când s-au cunoscut. Aveau 15 ani și s-au îndrăgostit iremediabil unul de altul. La fel ca orice cuplu, și ei au avut de întâmpinat greutăți, dar au trecut peste toate problemele împreună. Din păcate, Lidia a plecat la ceruri, iar dirijorul a suferit enorm. Acum, la doi ani de la deces, cu lacrimi în ochi, artistul a făcut o serie de declarații emoționante.

„Cât a fost ea în viață, vorbeam în multe interviuri cu lacrimi în ochi. Eu nu am cunoscut o altă dragoste. Ea mi-a fost dragostea de la 15 ani, am trăit 50 de ani împreună, am avut de toate în casă. Nu pot să spun la toată lumea că am trăit doar în roz. Am avut lucruri foarte grele, în familie fiecare trăiește cum poate.

Noi am trăi la fel, cum am putut. Dragostea noastră și ceea ce am avut noi împreună știu foarte mulți colegi care mă cunosc. Țineam la Lidia foarte mult.”, a spus Nicolae Botgros în emisiunea realizată de Russalina Rusu, potrivit Kfetele.ro.