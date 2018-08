Nicolae Dică: „Avem o problemă la fazele fixe!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB a ținut să-și felicite elevii pentru victoria de la Mediaș cu 3-1 cu Gaz Metan, în condițiile în care aceștia au fost conduși la pauză dar au avut puterea să întoarcă rezultatul în al doilea mitan.

„Am făcut cele două schimbări pe faza ofensivă. Am venit cu mingi în careu, ceea ce le-am cerut. Am marcat trei goluri şi am mai avut şi alte multe ocazii. Nu ne-au surprins cu nimic. Ştiam că joacă mingile pe Fortes. Îi felicit pentru terenul extraordinar. Avem o problemă la fazele fixe, am schimbat faţă de anul trecut, dar nu putem câştiga duelurile cu adversarul. E o fază fixă. Ai 30-35 de secunde pentru a nu îţi scăpa adversarul din marcaj. Îmi doresc să nu primim goluri. Rusescu trebuie să vorbească pe teren şi să le demonstreze celor care spun că nu e în formă că se înşală. Aşteptăm un fundaş central. Bălaşa este ok, în proporţie de 80%. Să sperăm că până joi va fi apt de joc”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

În minutul 30 ardelenii aveau să deschidă scorul, balonul trimis de Fofana după un corner intrând în plasa porții lui Bălgrădean, golakeeperul roș-albaștrilor fiind derutat și de faptul că Morais a deviat mingea.

Cel care a dat semnaul „remontadei” a fost Olimpiu Moruțan, care a restabilit egalitatea în minutul 49 punctând cu un șut din interiorul careului din pasa lui Popescu. În minutul 63 Gnohere a punctat pentru 2-1 reluând cu capul o centrare precisă a lui Coman. Acesta din urmă avea să închidă tabela cu șapte minute înaintea finalului partidei. S-a terminat 3-1, iar FCSB a acumulat 7 puncte după primele 4 etape.

Progrmaul etapei a IV-a a Ligii I

FC Botoșani- Astra Giurgiu 1-1

Concordia Chiajna- FC Hermannstadt 2-0

Sepsi OSK Sf. Gheorghe- Politehnica Iași 3-0

Dunărea Călărași- Universitatea Craiova 1-3

FC Voluntari- CFR Cluj 1-2

Gaz Metan Mediaș- FCSB 1-3

luni, 13 august

ora 21:00 Dinamo București- Viitorul Constanța