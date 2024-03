Nicolae Guță, în lacrimi după ce a pierdut banii câștigați pe TikTok. Cum arată baraca în care trăiește acum

Nicolae Guță locuiește într-o baracă după ce a obținut o sumă considerabilă de bani de pe TikTok. Recent, artistul a organizat o transmisiune live pe această platformă, unde a primit donații generoase din partea fanilor, însă a pierdut acești bani într-un timp scurt. Se spune că în acea seară a câștigat aproximativ 130.000 de dolari.

Nicolae Guță s-a mutat într-o baracă după ce a obținut venituri semnificative din activitatea sa pe TikTok. Artistul a luat o decizie majoră, optând pentru o locuință mult mai modestă în comparație cu vila sa anterioară. El declară că nu mai acordă importanță bunurilor materiale și că principala lui dorință este să aibă sănătate pentru el și pentru copiii săi.

Manelistul și-a adus aminte de vremurile grele din trecut, când trăia în sărăcie și nu avea suficientă hrană. În acele vremuri, era nevoit să meargă să fure cărbuni pentru a putea încălzi locuința. În timp ce împărtășea aceste amintiri cu internauții, manelistul a fost copleșit de emoție și a izbucnit în lacrimi.

„Mă gândeam că n-am ce să le dau copiilor ce să mănânce. De câte ori, de aici, am ieșit îngândurat, vai steaua mea, vai pământul de l-am călcat eu. Drumul ăsta doar eu îl știu, de aici plecam 4-5 kilometri. Nu știam ce să fac, unde să-mi dau capul, mă gândeam, nu erau lemne, nu erau cărbuni, nu aveam cu ce să fac foc, intra vântul și ieșea cum voia el.

Aș vrea să am sănătate, am lacrimi în ochi, m-am gândit ce fac copii mei. Nu știam ce să fac, să merg la lucru sau să merg să fur cărbuni, sau să iau de pe undeva, să fac și să întrețin focul. Astea m-au ținut în viață, asta m-a ținut treaz, m-a făcut luptător.

S-a zis că stă ăla într-o baracă, dar ce îmi trebuie mai mult? Ce-i trebuie unui om mai mult să fie fericit? Trebuie să fie curat, liniște și pace. Ia uitați ce frumos trăiește Guță, simplu. Mai aici încă o încăpere, pentru musafiri.

Vorbele pe care eu am avut ocazia să le spun oamenilor chiar și-au făcut un demo sau nici nu știu cum să-l numesc, au tras o învățătură din vorbele mele. Nu am nevoie de bani, nu pun preț pe bogății, pe averi, pe haine, pe mașini, pun preț pe copiii mei. Asta a fost cea mai mare dorință a mea, să îmi știu copilașii bine. M-am gândit eu vreodată că o să am posibilitatea să ridic casa asta? Nu, mânca-v-aș gura”, a povestit Nicolae Guță, pe pagina sa de Tik Tok.