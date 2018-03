Nicolae Mușat: „Ne dorim să spălăm imaginea de la ultimul meci de la Chiajna!”

Jucătorii FC Botoșani sunt încrezători în șansele pe care le au de a se întoarce cu toate cele trei puncte din deplasarea de la Chiajna în meciul care va avea loc vineri de la ora 18:00.

Fundașul stânga al FC Botoșani, Nicolae Mușat a declarat că atât el cât și coechipierii ăi au dorința de a spăla rușinea ultimului rezultat de la Chiana, 0-3!

„Nu știu dacă aș putea spune procentual care sunt șansele fiecărei echipe la Chiajna. Noi ne dorim șă câștigăm, să spălăm imaginea de la ultimul meci de la Chiajna și-mi doresc foarte mult să câștigăm toate cele trei puncte. În privința Cupei României sorții nu au fost foarte blânzi cu noi, tot timpul am avut meciuri dificile. Și de data aceasta în semifinale trei șanse aveam și am prins-o pe cea mai dificilă. Din punctul meu de vedere norocul nostru este că jucăm primul meci la Craiova și dacă scoatem un rezultat bun acolo zic că avem șanse foarte mari pe teren propriu să ne calificăm în finala Cupei României. Nu vom neglija campionatul și sincer nici nu am auzit pe la club că este mai importantă cupa sua să ne axăm mai mult pe campionat. Eu cred că toate meciurile rămase sunt importante. Vor fi foarte multe meciuri într-un interval destul de scurt de timp și trebuie să ne concentrăm și să ne canalizăm energiile pe fiecare meci”, a declarat fundașul Nicolae Mușat.

Partida de la Chiajna dintre Concordia și FC Botoșani, contând pentru etapa a III-a din play-out-ul Ligii I va avea loc vineri de la ora 18:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom și Look.