Nicolas Cage, impresionat de mâncarea din România. A cerut supliment la mămăliguța cu brânză și smântână

Celebrul actor Nicolas Cage a primit Trofeul Transilvania pentru Contribuția Adusă Cinematografiei Mondiale, în cadrul TIFF 2019 – desfășurat la Cluj-Napoca – însă, dincolo de toate realizările cinematografice care i-au adus notorietate, s-a dovedit a fi un iubitor al României, al zonelor rurale din țara noastră și, nu în ultimul rând, al mâncărurilor tradiționale românești.

Extrem de curios și dornic să afle cum trăiesc și ce mănâncă oamenii din zona Clujului, Nicolas Cage a poposit, vineri și sâmbătă, la Restaurantul Da Pino, acolo unde a servit preparate culinare care l-au făcut, pur și simplu, să se lingă pe degete. Gurmand, Nicolas Cage a ales, în prima seară, să consume preparate din pește și fructe de mare – branzino/ san pietro (Jon dori)/calcan/Homar/ Saint Jack -, apoi, în seara de sâmbătă, a ”încercat” și a fost impresionat de meniul românesc.

Celebrul actor nu a consumat alcool, dar s-a delectat cu pieptul de gâscă, cu renumita varză à la Cluj și cu sosul de prune. Totuși, momentul culminat al festinului l-a constituit… mămăliguța cu brânză și smântână, alături de cârnații suculenți și nelipsita slăninuță afumată. Nicolas Cage a savurat mâncarea tradițională românească, iar faptul că a cerut un… supliment la mămăliguța cu smântână spune totul.

La final, Nicolas Cage și-a lăsat semnătura în restaurantul Da Pino din Cluj-Napoca, acolo unde – de altfel – au servit masa, de-a lungul timpului, și alte personalități ale lumii artistice sau sportive, precum Alain Delon sau Ilie Năstase.

Nicolas Cage a mulțumit „prietenilor” din Transilvania pentru trofeu

Nicolas Cage a mulțumit „prietenilor” din Transilvania pentru trofeul din partea TIFF și a spus că îi place cum sună „Transylvania Trophy”, arătând că este foarte fericit să se afle înapoi în România, acolo unde a făcut două filme, „The Dying of the Light” și „Ghost Rider – Spirit of Vengeance”.

„Ambele experiențe au fost minunate, de aceea m-am întors ca să vă mulțumesc personal. Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți cu Trofeul Transilvania. Am crezut întotdeauna în spiritul locului și cred că trebuie să mă las inspirat de acest spirit, iar aici în România am simțit un puternic și bun spirit care m-a influențat și pe mine în munca mea. Fie că a fost vorba de efectul țării dvs asupra imaginației mele datorită cărții <> al lui Bram Stoker, a istoriei lui Vlad Țepeș, ori a experienței prin care am înnoptat în Castelul lui Dracula și a minunaților Munți Carpați, toate m-au inspirat pe deplin astfel că aș dori să mai fac încă un film aici cu voi. Vă mulțumesc încă o dată pentru Trofeul Transilvania, îl voi pune pe noptiera de lângă patul meu iar când mă voi simți singur la ora 3 dimineață, mă voi gândi la prietenii mei din Transilvania, la copiii nopții, la lupi și lilieci, la contele Dracula însuși iar atunci inima mea se va încălzi”, a spus Cage.