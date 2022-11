Nicole Bass a născut o fetiță perfect sănătoasă! Starul din Marea Britanie a îndurat un travaliu de 2 ore

Nicole Bass a adus pe lume, în urmă cu o zi, o fetiță perfect sănătoasă, după un travaliu ce a durat doar două ore. Pe rețelele de socializare, starul din Marea Britanie a postat la Story și prima imagine cu micuța sa.

În luna aprilie a acestui an, Nicole Bass anunța faptul că este însărcinată. Tânăra în vârstă de 30 de ani, care a luat parte în reality-ul „TOWIE”, postase pe rețelele de socializare vestea cea mare, și anume că va deveni mămică. Ei bine, minunea s-a întâmplat, pentru că în urmă cu o zi, starul din Marea Britanie a adus pe lume o fetiță sănătoasă. A primit o mulțime de aprecieri și mesaje. Nicole Bass nu a dezvăluit numele copilului, însă, se mândrește tare mult că a devenit mămică.

Nașterea a fost ușoară pentru Nicole Bass. Starul din Marea Britanie a îndurat doar două ore de travaliu și s-a declarat fericită de acest lucru.

Vezi și JENNY DIXON ESTE ÎNSĂRCINATĂ! ACTRIȚA A PUBLICAT PRIMA POZĂ CU BURTICA DE GRAVIDĂ

Citește și MARIANA VARELA ȘI FABIOLA VALENTIN S-AU CĂSĂTORIT! ANUNȚUL FĂCUT DE MISS ARGENTINA ȘI MISS PUERTO RICO PE INTERNET

Nicole Bass a postat și primul mesaj, după ce a devenit mămică:

Nicole Bass a născut în urmă cu o zi și, la scurt timp, a transmis și primul mesaj pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de peste 311.000 de persoane. Este foarte fericită că a devenit părinte și nu îi vine să creadă cât de rapid au trecut durerile nașterii.

”Micuța mea a venit repede pe lume, la ora 2, în această dimineață. Nici măcar nu am avut timp să iau medicamente pentru durerile de travaliu, pentru că am născut rapid. Încă nu îmi vine să cred! Am reușit și a meritat totul”, este mesajul scris de Nicole Bass pe internet, la scurt timp după ce a născut.

Sursă foto: Instagram