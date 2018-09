Nicole Cherry a fugit de la o întâlnire amoroasă: ”I-am spus că am treabă”

Nu duce lipsă de admiratori însă… Nicole Cherry nu și-a găsit încă sufletul pereche. Totuși a rămas cu câteva amintiri amuzante de la primele întâlniri cu diverși potențiali iubiți. Ba chiar de la una a și fugit! (VEZI CUM ÎȚI POȚI LUA APARTAMENT ÎN BUCUREȘTI ÎN 6 LUNI)

În urmă cu ceva timp, Nicole Cherry a avut o întâlnire amoroasă însă băiatul respectiv nu a fost pe placul artistei. Așa că a pus la cale o strategie pentru a scăpa de la întâlnirea "mirifică". Și… ce credeți? Nicole Cherry a găsit un ajutor de nădejde în prietele ei, dar și în… mama ei.

„Până acum n-am fost băgată în friendzone, eu am ținut pe alții și tot mă gândesc să nu mi se întâmple și mie. Dacă sunt insistenți le spun că nu vreau. Am fugit de la o primă întâlnire, i-am spus că am treabă. Dacă nu există chimie, nu stau, nu vorbesc. Una e să vorbești cu cineva pe Whatsapp, alta e să vezi mimica feței. Ai mai mult timp de gândire. Am stat cam jumătate de oră sau 40 de minute, m-au ajutat și prietenele, nu m-am ridicat imediat. Și mama a făcut asta pentru mine, eu am o relație bună cu ea, vorbesc tot cu ea. Mereu îi zic că nu mai pot să stau și să mă certe rău ca să scap. Dacă trec de etapele astea cu un băiat, devine plictisitor. Chestia de început e frumoasă, dar se pierde.", a povestit Nicole Cherry, la „Răi Da' Buni".

Nicole Cherry, relație specială cu părinții ei

În momentul în care s-a lansat în showbiz, Nicole Cherry a cucerit imediat publicul din România și într-un timp record a început să aibă concerte și recitaluri. Pentru că avea doar 14 ani, artista era în permanență însoțită de părinții ei. Nicole Cherry are o relație cu totul și cu totul specială cu părinții ei și împărtășește absolut orice cu ei. De la micile probleme până la cele mai simple lucruri prin care trece zi de zi.

„Faptul că am fost protejată atât de bine se datorează părinţilor mei, tatălui meu. El poate să mă crească atât de frumos în continuare. Eu cred că ei tot o să mă crească, să mă înveţe. El îmi vrea binele şi are o experienţă mult mai mare decât mine. Dacă îl am pe tata chiar nu îmi e frică. În tot timpul ăsta el îşi doreşte să mă înveţe şi să mă pregătească pentru momentele în care nu va mai putea fi lângă mine. Mie îmi e foarte bine aşa cum sunt. Oamenii nu ştiu despre Nicole Cherry că până când să fie ea cunoscută şi să câştige tot ce are tatăl ei i-a oferit toate lucrurile astea.", a povestit Nicole Cherry la o emisiune TV.