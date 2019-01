Nicole Cherry, declarație fără perdea: “Îl iubesc pe Dănuț Bujor!“

Nu, nu vorbim despre o poveste de dragoste care va bubui în zilele următoare. Este vorba despre o relație de prietenie care s-a legat între simpatica artistă Nicole Cherry și terapeutul care se ocupă de felul în care arată. „Îl iubesc pe Dănuț Bujor! El m-a ajutat să descopăr masajul cu bambus și sunt deja luni bune de când merg constant la clinică!„, ne-a declarat în exclusivitate Nicole Cherry.

„După primele ședințe am observat că am pielea extrem de fină, iar asta mi-a declanșat dependența. Acum trebuie să recunosc că nu este o terapie pe care am inventat-o noi. Masajul cu bambus este o terapie preferată de foarte multe persoane publice autohtone, dar și de vedetele mari de la Hollywood!„, continuă artista.

„Masajul cu bambus este cea mai sigură și mai eficientă metodă de prevenție a retenției de apă, deoarece stimulează în mod natural drenajul, fără a demineraliza organismul și fără a-l supune vreunui stres. Fiind un masaj energic, bio-stimulant și creat special pentru a reactiva funcțiile ce asigură bunul mers al mecanismelor interne, masajul cu bețe de bambus contribuie semnificativ la eliminarea apei în exces din organism și la limitarea inflamației.

Pentru început este indicat să îți rezervi un pachet de 8-10 ședințe de masaj cu bețe de bambus, efectuate de două ori pe săptămână, urmând ca întreținerea să fie realizată la una sau două săptămâni (maxim). Retenția de apă este o problemă recurenta, așadar menținerea rezultatelor obținute de la o ședință la alta este esențială. Atât pentru starea fizică, cât și pentru cea psihică„, explică Dănuț Bujor, specialist masaj cu bambus.