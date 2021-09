Nicole Cherry, declarații neașteptate despre despărțirea de tatăl copilului ei „O să fiu la fel de fericită”

Nicole Cherry a decis să închidă gurile tuturor oamenilor care cred că relația ei cu Florin nu va funcționa. Cântăreața spune că lângă tatăl copilului ei sau nu, ea tot fericită va fi.

Relația celor doi este extrem de puternică, iar diferența de vârstă nu este deloc un impediment, ci mai degrabă un avantaj. Ea spune că atunci când a decis că vrea să devină mamă a contat foarte mult că știa că are pe cine să se bazeze, adică pe partenerul ei de viață.

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită.

Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat Nicole Cherry la o emisiune TV.

