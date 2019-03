Nicole Cherry, dezvăluiri picante din relația cu iubitul ei: “Gelozia e bună, dar…”

În vârstă de 20 de ani, Nicole Cherry se iubește cu un tânăr afacerist care este mai mare decât ea cu opt ani. Diferența de vârstă nu reprezintă un obstacol în povestea lor de iubire, ci dimpotrivă: ajută la consolidarea ei. Astăzi, frumoasa cântăreață a făcut dezvăluiri picante despre relația pe care o are cu iubitul ei, Florin Popa.

Nicole Cherry, dezvăluiri picante despre relația cu iubitul

Prezentă în platoul emisiunii “Star Matinal”, Nicole Cherry a mărturisit că, în curând, ea și iubitul său vor sărbători jumătate de an de când au decis să formeze un cuplu. Timpul petrecut alături de Florin Popa i-a permis să își dea seama că au foarte multe lucruri în comun și a enumerat unele dintre ele, însă nu a oferit amănunte din dormitor. Artista consideră că partenerul său de viață este norocos pentru că este mai mereu însoțită de tatăl ei, astfel că nu prea are motive de gelozie. Totuși cei doi îndrăgostiți au experimentat și astfel de episoade… doar fac parte din viața oricărui cuplu.

“Suntem foarte bine, cumva am intrat într-o normalitate. E şi cea mai lungă relaţie a mea. Suntem de ceva timp, trecuţi de cinci luni. E foarte ocupat. Cumva e bine că nu simţim lipsa unul celuilalt. El are norocul că eu mereu sunt cu tata, cumva ştie, iar eu am noroc în încrederea mea. Nu ţii pe nimeni cu forţa, orice s-ar întâmpla, dacă vrea să plece, o să plece oricum. Gelozia e bună, dar să aibă doza aia…

Eu când nu sunt compatibilă cu cineva, nu pot. Mi-am dat seama că nu suntem compatibili, că nu am putea niciodată să ajungem la mai mult. Mi-am pus o prietenă să mă sune să-mi zică: arde casa, nu știu!”,a declarat Nicole Cherry în cadrul matinalului de la Antena Stars.

Nicole Cherry formează un cuplu cu Florin Popa, care e mai mare cu 8 ani decât ea

Nicole Cherry, pe numele din buletin Nicoleta Janina Ghinea, se iubește cu Florin Popa, un afacerist care are 28 de ani. În cadrul unui interviu oferit la finalul anului trecut, cântăreața a vorbit despre povestea lor de iubire. “Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv, aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem. El este foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 şi eu, 20 de ani. Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Da, aşa s-a întâmplat. (n.r.: tatăl ei i-a făcut cunoştinţă cu actualul iubit). (…). Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent” a mărturisit cântăreața pentru revista VIVA!.