Nicoleta Guță trece prin momente cumplite! Artista este în vizorul hackerilor: „Îmi este frică”

Fata lui Nicolae Guță se află în mijlocul unei situații foarte dificile! Nicoleta Guță a ajuns să fie în vizorul hackerilor, iar acum tânăra nu mai poate scăpa de ei. Pentru a rezolva această problemă, infractorii cer o sumă considerabilă de bani, punând presiune pe cântăreață. Iată ce a pățit fiica lui Nicolae Guță!

Nicoleta Guță se confruntă cu o situație copleșitoare după ce a fost ținta unor hackeri. Artista a fost victima unui atac cibernetic în urma căruia pagina personală de Facebook cu peste jumătate de milion de urmăritori, a fost furat.

Citește și: CÂT A CÂȘTIGAT NICOLAE GUȚĂ ÎNTR-O SEARĂ DIN TIKTOK. SUMA ESTE URIAȘĂ! REGELE MANELELOR A ATINS UN RECORD PE PLATFORMĂ!

Recent, tatăl său, Nicolae Guță, a reușit să strângă mii de euro pe platforma de TikTok, iar fiica trece prin momente grele și este foarte îngrijorată pentru pagina sa de Facebook. După ani de muncă asiduă pentru a-și construi o comunitate pe Facebook, unde a adunat peste jumătate de milion de urmăritori, pagina sa a fost furată.

Cântăreața a declarat că în primă fază i-au fost furate două conturi, dar pe unul l-a recuperat deja. Artista se teme că cei care au acces la informațiile ei personale și conversații pot să îi facă rău.

Totul ar fi început după ce a primit un e-mail care pretindea că vine de la TikTok și care o informa cu privire la pașii necesari pentru a-și confirma identitatea și pentru a obține bifă de verificare pe platformă. Având în vedere că în trecut primise un e-mail legitim de la TikTok, Nicoleta Guță a căzut în capcană și a furnizat toate datele solicitate, inclusiv copia cărții sale de identitate.

După ce a introdus codul primit într-un formular, a fost brusc deconectată de pe contul său de Facebook. Ulterior, a primit un mesaj pe Whatsapp în care i se cerea să plătească foarte mulți bani pentru a-și recupera pagina.

Imediat după ce a fost deconectată de la conturi, artista a primit la scurt timp un mesaj pe Whatsapp prin care i s-au cerut 1000 de dolari pentru a-și recupera contul.

„Încă nu am încercat la poliție. Am vorbit cu un prieten care se ocupă de contul meu și a zis că e greu să-l mai recuperez. De altfel, eu am primit și un mesaj pe Whatsapp unde mi se cereau 1000 de dolari ca să mi-l dea înapoi.

Treaba a fost că eu am primit un e-mail în care mă anunța să urmez pașii pentru bifa pentru Tik Tok. Asta după ce tot pe e-mail am primit de la Tik Tok recompensele pe care le-am făcut pe un live și m-am gândit că e tot de la ei. Eu am făcut toți pașii, am pus și poza cu buletin, am dat un cod și imediat mi-au luat tot.

Nu cred că o să-l mai pot recupera, am încercat prin toate modalitățile posibile. Am făcut o grămadă de cereri, Facebook în privința asta nu m-a ajutat deloc ”, a mai spus Nicoleta Guță pentru sursa citată.