Nicoleta Luciu a stârnit hohote de râs pe internet. S-a filmat într-o ipostază care i-a amuzat pe fani. FOTO

Nicoleta Luciu, o fire dezinvoltă și pusă mereu pe glume, a reușit să le smulgă un zâmbet fanilor săi din mediul virtual, după afișat într-o ipostază amuzantă.

Aflată, cel mai probabil, pe drum, bruneta a distribuit un story, pe Instagram, în care apare cu dinții din față murdari, cel mai probabil de la ciocolata de la sandwish-urile pe care doar ce le mâncase.

Așa cum puteți observa și în imagini Nicoleta arată mai bine ca oricând și debordează de fericire, având în vedere că a reușit, încă o dată, să își facă fanii să râdă.

Nicoleta Luciu este căsătorită cu omul de afaceri Zsolt Csergo și au împreună patru copii: Zsolt Jr., în vârstă de 12 ani, şi tripleţii Kevin, Kim şi Karoly care au 9 ani. Fosta Miss România este de profesie asistent medical, iar o perioadă a făcut practică la secția Chirurgie de la Spitalul Universitar.

De câțiva ani, bruneta s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu câțiva ani când a decis să se dedice în totalitate vieții de familie.

„Profesia de bază este de asistentă medicală, iar primii bani i-am câştigat când am făcut practică la Spitalul Universitar, Secţia Chirurgie. În paralel, făceam modelling şi mai câştigam nişte bani de la prezentări şi şedinţe foto. La castinguri mergeam cu metroul. M-a atras mai mult lumea showbiz-ului, dar, dacă aş fi rămas în domeniul medical, m-aş fi ambiţionat să intru la Medicină şi sigur aş fi profesat”, a povestit Nicoleta Luciu în urmă cu ceva ani.

Nicoleta Luciu s-a nascut pe data de 12 septembrie 1980 in Bucuresti, Romania. Este topmodel, cantareata si actrita. Cariera sa in modelling a inceput inca de la vârsta de 16 ani si a culminat in 1999 cu castigarea titlului de Miss Romania.

Ea a reprezentat astfel Romania la Miss World 1999. Ulterior a lucrat ca asistenta la diferite emisiuni de televiziune precum : „Te uiti si castigi”, „Procesul etapei”, „Neata in epoca de piatra”, „Teo”.