Nicoleta Luciu a transmis un mesaj neașteptat. Ce a publicat vedeta pe rețelele sociale

Nicoleta Luciu a atras atenția fanilor din mediul online după ce a publicat un mesaj scurt, dar încărcat de semnificații, despre relațiile de cuplu.

Tot mai activă pe rețelele de socializare în ultima perioadă, vedeta obișnuiește să împărtășească diverse reflecții despre viață, familie și relațiile dintre parteneri, iar cea mai recentă postare a stârnit numeroase comentarii.

Mesajul neașteptat transmis de Nicoleta Luciu pe reţelele sociale

Mesajul transmis de fosta actriță a fost interpretat în mai multe moduri de către urmăritorii săi, unii considerând că este vorba despre o observație generală asupra relațiilor moderne, în timp ce alții s-au întrebat dacă nu cumva face referire la propriile experiențe.

Nicoleta Luciu a scris:

„Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții puternice…”.

Formularea a generat rapid reacții în rândul fanilor, mai ales pentru că sugerează diferența dintre o femeie care se simte protejată și împlinită într-o relație și una care ajunge să își construiască singură forța necesară pentru a depăși provocările vieții. Tocmai această ambiguitate a făcut ca mesajul să fie intens comentat în mediul online.

Postarea readuce în atenție și zvonurile care au apărut de-a lungul timpului despre presupuse probleme în căsnicia vedetei cu Zsolt Csergo. De-a lungul anilor, numele Nicoletei Luciu a fost asociat în repetate rânduri cu speculații privind un posibil divorț, însă aceasta a respins constant informațiile apărute în spațiul public.

Nicoleta Luciu şi Zsolt Csergo, tot împreună

Într-o intervenție acordată anterior pentru Știrile Antena Stars, vedeta a clarificat situația și a explicat că nu există dificultăți în viața sa de familie.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”, a declarat Nicoleta Luciu.

Subiectul a fost abordat și într-una dintre transmisiunile live pe care aceasta le realizează frecvent alături de Lucian Viziru. Cei doi foști colegi din serialul „Inimă de țigan” s-au reunit în mediul online și organizează regulat sesiuni în direct în care răspund întrebărilor venite din partea urmăritorilor.

În cadrul unei astfel de transmisii, artista Maria Andia a abordat direct zvonurile care circulau în mediul online și a întrebat-o pe vedetă:

„Nicoleta, e adevărat că ai divorțat de soțul tău?”

Răspunsul a venit imediat și fără echivoc din partea Nicoletei Luciu:

„Nu, Maria.”

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