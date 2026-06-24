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Cum arată Kim, fiica Nicoletei Luciu? A devenit model, la doar 14 ani

De: Denisa Crăciun 24/06/2026 | 10:39
Cum arată Kim, fiica Nicoletei Luciu? A devenit model, la doar 14 ani
Cum arată fiica Nicoletei Luciu/ sursa foto: social media
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Nicoleta Luciu are cu ce să se mândrească. Fiica ei, Kim, a devenit model, la doar 14 ani. Aceasta a postat în mediul online imagini inedite de pe podium și putem spune că „așchia nu sare departe de trunchi”. 

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Ea și-a început cariera în modelling și a reușit să ajungă la inimile tuturor. După ce s-a retras din luminile reflectoarelor, vedeta s-a stabilit la Miercurea Ciuc alături de soțul ei și copiii lor. Kim, fetița ei are doar 14 ani și a devenit model. Tânăra a defilat pe podium într-o ținută impecabilă și arată uluitor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată Kim, fiica Nicoletei Luciu

Nicoleta Luciu a revenit recent din ce în ce mai activă în mediul online. Aceasta face adesea live-uri, acolo unde interacționează cu fanii ei. Totuși, se concentrează mai mult pe podcastul pe care îl moderează, dar și pe familia ei. Ea este foarte mândră de fiica ei, Kim, care, la doar 14 ani, a devenit model.

De curând, fetița a defilat pe podium și a arătat excepțional. Tânăra a purtat o ținută creată special pentru ea de designerul Raluca Soare, fiind dintr-o colecție românească. În cap a purtat o eșarfă albă cu buline negre. În partea de sus a optat pentru un top elegant negru, cu buline albe, iar în completare o fustă lungă impresionantă albă, cu buline negre, dar mai mici. De asemenea, în picioare a purtat o pereche de sandale negre cu toc, care îi puneau în evidență înălțimea. Machiajul a fost unul simplu, delicat, perfect pentru stilul retro pe care îl reprezenta. Kim a atras toate privirile, iar imaginile cu ea au devenit rapid virale.

Așchia nu sare departe de trunchi”… și nici stilul. 😊
Cu o eleganță care pare desprinsă din filmele clasice și o prezență care întoarce priviri fără să ceară atenție, superba fiică a Nicoletei Luciu poartă o creație Raluca Soare în alb și negru – combinația eternă a rafinamentului.
Un strop de aer retro, o doză de mister și acel „je ne sais quoi” care transformă o ținută într-o apariție, arată postarea creatoarei Raluca Soare pe Instagram.

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