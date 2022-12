Nicoleta Nuca a dat lovitura! Cântăreața își face debutul în actorie: „A fost prima dată, sper că nu și ultima”

Nicoleta Nucă trece la un alt nivel. Cântăreața își va lua în primire rolul de actriță în primul film în care va juca. Ce declarații a făcut Nicoleta Nucă, în rândurile de mai jos.

Nicoleta Nucă s-a pregătit intens pentru o nouă etapă din viața ei. Cântăreața a acceptat propunerea de a lua parte dintr-o producție de film, în care are un rol secundar. Recunoaște că își dorea de ceva timp să atingă acest prag, acela de a fi actriță, asta pentru că are ocazia să joace și cu alte actrițe pe care le admiră, printre care și Claudia Gerini.

Artista recunoaște că a fost o experiență frumoasă, în care a avut ocazia să-și pună în aplicare abilitățile actoricești, mai ales că ea a studiat actoria în trecut. Nicoleta susține că va interpreta rolul unei românce care își dorește să reușească în lumea muzicală, iar filmările au avut loc în Sicilia. Fanii vor avea de așteptat până în luna iunie a anului viitor pentru a o putea vedea în postura de actriță.

„A fost prima dată, sper că nu și ultima. (…) Îmi place foarte mult, am și făcut actorie acum câțiva ani, și uitasem, acum am putut să pun în practică ce am învățat. E un rol secundar, filmul e în engleză, cu câteva replici în italiană. Dintre actrițele mai faimoase de acolo e Claudia Gerini. E o profesionistă și m-am bucurat mult să lucrez cu ea, este și o femeie extraordinară” , a declarat Nicoleta Nucă.

Nicoleta Nucă, despre visurile neîmplinite

Cântăreața a vorbit în cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO, ce și-ar fi dorit să facă dacă nu era cântăreață. Artista declară că și-ar fi dorit să ajungă medic veterinar sau psiholog, dacă nu urma drumul muzicii.

„Cred că aș fi fost psihoterapeut sau veterinar. Iubesc animalele foarte mult, îmi plac la nebunie. Dacă ar fi fost să lucrez cu oameni, atunci psihoterapeut, dar cred că înclin mult mai mult spre animale.

Deci, veterinar sau mi-aș fi deschis o clinică veterinară. Pe lângă asta, e visul meu dintre cele mai mari, să deschid un adăpost pentru câinii și pisicile străzii. E mai complicat, dar nu renunț la acest vis, îmi doresc asta din tot sufletul”, a declarat artista, pentru CANCAN.RO.