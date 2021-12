Nicoleta Nucă, despre lupta cu depresia: “Te izolezi de familie, de oameni, nu te bucură nimic!” Cum a reușit artista să depășească momentele critice

Nicoleta Nucă a dezvăluit că, în trecut, s-a luptat cu depresia, dar că un psihoterapeut și apropiații au ajutat-o să depășească momentele dificile. Izolarea de familie și de oameni, precum și faptul că nimic nu te mai bucură, sunt primele semne ale bolii, potrivit artistei.

Originară din Republica Moldova, Nicoleta Nucă este stabilită de mai mulți ani în România. În prezent, este o artistă apreciată, cu foarte mulți fani în special pe rețelele sociale. Puțină lume știe, însă, că acesta s-a confruntat, o bună perioadă, cu depresia.

(NU RATA: CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT, ÎNTRE ȘTEFAN BĂNICĂ JR. ȘI NICOLETA NUCĂ. ARTISTA A FOST CERUTĂ, RECENT, ÎN CĂSĂTORIE)

Din fericire, Nicoleta Nucă a trecut peste clipele dificile cu ajutorul unui psihoterapeut și celor din jurul ei, care au susținut-o permanent.

“Am trecut printr-o depresie, dar am reușit încet să trec peste acea parte. Am apelat la ajutorul unui psihoterapeut, pentru că de multe ori deși înțelegem problema pe care o avem, însă este de ajutor să mai primești o părere exterioară sau să vezi lucrurile din exterior, cum le văd și alții. Începe totul de la starea de spirit, n-ai chef de nimic, nu te bucură absolut nimic în lumea asta, n-ai chef să faci activitățile pe care le faci în mod normal, te izolezi de familie, de oameni. Astea sunt primele semne”, a declarat Nicoleta Nucă, la Antena Stars.

Nicoleta Nucă, gata de nuntă. “Va fi ceva restrâns, cu o mână de oameni”

În prezent, Nicoleta Nucă este mai fericită ca oricând. Formează un cuplu de patru ani cu Alex Ursache, cu care are în plan să se căsătorească. Cântăreața a povestit, recent, că nu își dorește o nuntă fastuoasă, ci ceva restrâns, doar cu familia și prietenii apropiați alături.

“N-am planificat încă nunta deoarece suntem în pandemie. Am o listă întreagă de rochii. Ne gândim la ceva foarte restrâns, cu o mână de oameni, adică familia și cei mai apropiați oameni, cred că nici 20. Undeva peste hotare ne-am gândit s-o facem, în Italia undeva în Capri, nu mă văd în România”, a dezvăluit artista în luna octombrie.

(NU RATA: NICOLETA NUCĂ, APARIȚIE DE SENZAȚIE PE INSTAGRAM. CU DOARME „ÎMBRĂCATĂ” CÂNTĂREAȚA. FOTO)