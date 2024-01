Nicoleta Nucă face dezvăluiri cutremurătoare în CANCAN.RO: ”Am vrut să mă sinucid!”

Avanpremiera VIP a lungmetrajului „Complotul bonelor” a reunit doar nume unul și unul din showbiz. Printre invitații ce au participat la proiecția specială s-a numărat și Nicoleta Nucă, ce a oferit un interviu impresionant, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Prin influența de care dispune, artista dorește să tragă un semnal de alarmă cu privire la afecțiunile mintale, din ce în ce mai prezente în viețile oamenilor.

Recent, interpreta a fost diagnosticată cu ADHD, după ce ani de-a rândul a crezut că suferă de depresie severă. Din cauză că nu a beneficiat de o diagnosticare integrală, corectă, Nicoleta Nucă mărturisește că a avut chiar gânduri suicidale.

Nicoleta Nucă a descoperit recent că suferă de ADHD, o afecțiune severă: „Poate sunt nebună pe bune, poate am o problemă reală!”

CANCAN.RO: Când ai descoperit că ai ADHD și cum se manifestă?

Nicoleta Nucă: Am descoperit cu câteva luni în urmă. Eu vin dintr-un istoric destul de lung de depresie, anxietate, tot pachetul, așa credeam că sunt astea. După terapie, ajungeam într-un punct în care mă blocam, nu mergeam înainte și nu funcționa nimic, am zis «hai să merg la psihiatru, că poate sunt nebună pe bune, poate am o problemă reală, psihică». Dânsa m-a diagnosticat inițial cu depresie, am ales varianta de tratament medicamentos pentru că deja erau mult prea mulți ani în care nu reușeam să ies din abisul ăla.

În primă fază, am simțit niște îmbunătățiri, dar mult prea mici, nu mi s-a schimbat viața în mod radical. TikTok-ul e de vină, mi-a ieșit în cale un video despre ADHD și am început să studiez mai mult, am început să citesc mai multe articole, să caut studii. Bifam tot, eu eram sigură că am, dar diagnosticul nu mi-l pun singură. M-am dus la doctorița mea, i-am spus toată epopeea asta și m-a trimis la un psiholog specializat pe evaluare pentru ADHD și diverse tulburări comportamentale. În urma testului, mi-a dat frumos dosarul în mână, «da, ai ADHD». Și din momentul ăla mi s-au deschis ochii.

CANCAN.RO: Iei tratament?

Nicoleta Nucă: Da, sunt pe tratament medicamentos, pentru că am obosit să nu mai fiuncțională în totalitate, să nu mă pot focusa pe lucrurile pe care le am de făcut. Oamenii care nu se confruntă cu tulburarea asta nu au cum să înțeleagă, dar sunt extrem de mulți ca mine. Se reflectă foarte mult asupra vieții profesionale, dar și personale.

CANCAN.RO: Cum se manifestă, concret?

Nicoleta Nucă: În primă fază este inatenția, nu ai capacitatea să te concentrezi pe ceva mai mult de câteva secunde, minute, mai ales dacă nu este ceva de interes.

Artista recunoaște că a avut gânduri suicidale: „Era o depresie, amplificată de ADHD!”

CANCAN.RO: Ai simțit că ți-a dăunat de-a lungul vieții ADHD-ul?

Nicoleta Nucă: Da, în ani mi-am dat seama că nu reușeam să mă țin de lucruri pe care îmi propuneam să le fac. Dura două trei zile, maxim, după care se ducea entuziasmul. De acolo se termina tot și reintram în acea rutină cu tendință depresivă, cu nemulțumire față de mine, mă judecam foarte mult, mă blamam că sunt stricată, că trebuie să facă mama retur la fabrică. ADHD-ul vine la pachet cu o parte foarte urâtă, pentru că nu știu ce se întâmplă cu ei și pentru că nu știu ce se întâmplă cu ei, oamenii consideră că nu merită să fie iubiți, nu merită să fie apreciați și rata de sinucidere la cei cu afecțiuni mintale este foarte mare.

CANCAN.RO: Ai avut vreodată gânduri suicidale?

Nicoleta Nucă: Da, mai demult, când eram în depresie foarte agresivă. Era o depresie, amplificată de ADHD. Am trecut peste, acum sunt foarte bine. Dar implică muncă foarte multă cu tine, implică foarte multă înțelegere și din partea celor din jurul tău.

