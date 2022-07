Nicoleta Nucă pune tunurile pe colegii ei de breaslă: ”Cred că tupeul ăsta…”

Nicoleta Nucă, (28 de ani) a dat cărțile pe față și a vorbit despre colegii de breaslă din industria muzicală și a tranșat tupeul lor. Nu s-a sfiit să spună nici ce avea des spus despre participarea la ”Bravo, ai stil!”. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Nicoleta și are toate detaliile în exclusivitate!

Nicoleta Nucă este un artist care a știut cum să-și facă muzica auzită și cum să facă dintr-o pasiune, un stil de viață. A scos hit-uri după hit-uri și nu a ascultat gurile rele care au pus etichete greșite de-a lungul timpului despre ea.

Nicoleta a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre cum sunt oamenii din industria muzicală și cum felul ei de a fi nu a fost apreciat. ”Cred că în mediul în care activez, în mod normal te ajuta să fii ceva mai cu tupeu. Dar cred că și tupeul ăsta trebuie să fie cu o limită cu bun simț. Adică eu cel puțin nu pot să șterg cu buretele educației pe care am primit-o acasă și personalitatea pe care mi-am dezvoltat-o ​​în ani. Și nici nu-mi doresc să mă schimb, doar pentru a plăcea sau a fi ajutată de cei din jur”, a declarat cântăreața.

(VEZI ȘI: Nicoleta Nucă a căzut pradă criticilor din mediul online din cauza kilogramelor în plus: „Ar fi trebuit să am o armată de copii”)

Nu și-a găsit locul la ”Bravo, ai stil!”

Nicoleta Nucă a participat la ”Bravo, ai stil!Celebrities” în sezonul 7 și a avut parte de o experiență pe care nu o va putea uita așa ușor. Replicile tranșante și răutățile gratuite ale colegelor sale au făcut-o pe Nicoleta să pună totul la suflet și să nu se integreze în echipă. Acum, Nicoleta a dezvăluit pentru CANCAN.RO că felul ei de-a fi nu a fost cel mai bun atuu în competiție și și-a dat seama că nu e pentru ea un astfel de format. ”Că nu sunt potrivită pentru genul acesta de emisiuni în care corectitudinea și bunul-simț și cumințenia și educația sunt pe ultimul loc.”

Întrebată de CANCAN.RO dacă au apărut și alte oferte după ieșirea din competiție, artista a mărturisit că nu a fost așa, deși alte concurente s-au ales cu contracte ”baștane” după concurs. ”Să știi că nu m-am gândit, nu am stat să mă gândesc la chestia asta. Nu m-am dus acolo cu ideea de a obținut niște favoruri ulterior sau niște beneficii”, a declarat Nicoleta Nucă.

(CITEȘTE ȘI: Ce spune Nicoleta Nucă despre momentul în care va deveni mămică: „Sunt genul care ar renunța la restul lucrurilor din viața ei”)

”Nu vreau să am regrete în viață”

Mai mult decât atât, artista a declarat că deși nu a fost un format neapărat pe stilul ei, experiența a ajutat-o să se dezvolte și să-și dea seama ce i se potrivește mai bine în ceea ce privește un proiect televizat. ”M-am împrietenit cu unii oameni și nu regret în nici un caz acest lucru, din cont. De asta și spin. Deși nu a fost o experiență poate în totalitate pe placul meu sau potrivit mie mai bine zis, totuși, cred că a fost o experiență bine-venită în viața mea, din care am avut ceva de învățat”, a spus Nicoleta.

A încurcat puțin dress code-ul

Nicoleta Nucă a încurcat puțin ”oalele” și a plecat cu stângul la un eveniment monden. S-a îmbrăcat cu ce a găsit prin dulap și nu a mai ținut cont de dress code, așa că, din albastru și verde a făcut alb. Culmea, s-a trezit singura care era îmbrăcată puțin mai jovial decât restul colegilor de breaslă care erau all white. Nu a rămas în umbră, ci tocmai, acest lucru a făcut-o să iasă în evidență. Cine știe, poate cârcotașilor le-a făcut plăcere să o aibă ca subiect de discuție. ”Da, nu am ales, a fost efectiv o neatenție din partea. Lucru pe care nu obișnuiesc să-l fac în mod normal și tind să respect dress code-ul, uite că astăzi am avut și alte lucruri de făcut și uitasem că dress-code-ul de astăzi era all-white și am plecat așa cum am plecat de acasă. Și cred că, de fapt, mi-am dat seama când am ajuns aici și am văzut că toată lumea era îmbrăcată în alb. Și am zis ok. Asta este. O să ies în evidență”, a încheiat Nicoleta Nucă.

(NU RATA: Nicoleta Nucă se confruntă cu probleme grave de sănătate: „Apa și aerul rece au fost cireașa de pe tort”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.