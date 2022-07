Nicoleta Nucă a căzut pradă criticilor din mediul online din cauza kilogramelor în plus: „Ar fi trebuit să am o armată de copii”

Nicoleta Nucă a fost criticată în nenumărate rânduri din cauza kilogramelor în plus de către urmăritorii săi din mediul online. Vedeta dorește să îi facă pe toți să înțeleagă că, uneori, vorbele rele îi pot răni chiar și pe cei artiști.

Nu mai este un secret faptul că Nicoleta Nucă cade pradă cuvintelor jignitoare adresate de către fanii de pe Instagram sau Facebook. Aceasta se simte depășită de situație și încearcă pe cât posibil să le explice tuturor cât de greu le poate fi unora care pun la suflet astfel de vorbe.

Nicoleta Nucă se confruntă cu criticile aduse din cauza kilogramelor în plus

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” se declară pe deplin nemulțumită de atitudinea pe care oamenii o afișează în momentul în care observă că a acumulat câteva kilograme în plus. Aceasta este de părere că un astfel de subiect este destul de sensibil pentru fiecare persoană, iar vedetele nu ar trebui să fie condamnate pentru că suferă anumite schimbări de-a lungul timpului.

„Dacă e să o luăm așa, am fost însărcinată de vreo patru ori până acum. Ar fi trebuit să am o armată de copii acasă. Știau că asta este, poate, o aluzie la faptul că am pus câteva kilograme în plus. Mi se pare absurd că în lumea în care trăim, oamenii să creadă că persoanele publice sau vedetele sau artiștii nu sunt și ei oameni care trec prin diferite etape ale vieții lor”, a declarat Nicoleta Nucă la Antena Stars.

În momentul în care a devenit cunoscută, Nicoleta Nucă știa că ochii fanilor săi vor fi mereu țintiți asupra sa, tocmai de aceea a încercat de fiecare dată să ofere un exemplu pozitiv. Totuși, au existat momente în care oamenii au vorbit despre aspectul fizic al artistei, ceea ce a deranjat-o profund pe aceasta. Dacă la început a ignorat pe cât posibil totul, treptat a ajuns să fie afectată de atitudinea și lipsa de respect ale unora.