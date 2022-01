Nicoleta Nucă a dezvăluit care este secretul unei siluete de invidiat. Cum a reușit aceasta să slăbească?

Încă de când s-a lansat în muzică, Nicoleta Nucă a trecut prin multe schimbări. Cântăreața a reușit să scape de kilogramele în plus și să își schimbe stilul de viață. Pentru unii pare greu, dar nu este imposibil. Vedeta a spus care este secretul unei siluete perfecte.

Nicoleta Nucă merge des la sala de fitness și acest lucru se vede cu ochiul liber. Se pare că munca ei a dat roade și are acum un trup de invidiat, iar fanii sunt foarte curioși să afle și cum a făcut asta.

Nicoleta Nucă a spus care este secretul unei siluete de invidiat

Pe pagina sa de Instagram, Nicoleta Nucă a mărturisit că a transformat kilogramele în plus pe care le avea în masă musculară, iar astfel a reușit să arate așa cum e astăzi afișată pe rețelele de socializare. Ea le-a povestit internauților că încearcă să mănânce puțină carne, însă folosește și alte surse din care să-și ia proteina.

”Nu am slăbit ca număr de kilograme, mai probabil am înlocuit masa adipoasă cu cea musculară. Eu mănânc carne, dar variez și cu alte surse de proteină. Mănânc pește și fructe de mare, fasole roșie, tofu, tempeh”, a spus Nicoleta Nucă pe InstaStory.

Ce operații estetice are Nicoleta Nucă

Artista a dezvăluit faptul că și-a dorit să arate bine din toate punctele de vedere, iar acest lucru a condus-o spre sala de operație, acolo unde și-a făcut rinoplastie. Vedeta este mândră de operație pe care și-a făcut-o, însă ea a precizat că nu are alte operații, ci doar acid în buze, pe care l-a pus încă de la vârsta de 18 ani.

”La nivelul fetei operații nu am, doar acid in buze. Și ca să-ți zic un secret, aveam acid in buze încă dinainte să vin în România acum 7 ani. De fapt mi-am injectat buzele prima data la 18-19 ani pentru ca asa mi-am dorit eu”, a mai spus ea pe Instagram.

