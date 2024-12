Nicoleta Nucă și Bogdan Anton, decizie radicală înainte să devină părinți: ”Da, am ales!”

Nicoleta Nucă, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, continuă să atragă atenția prin viața sa personală și deciziile surprinzătoare. După despărțirea de Alex Ursache, cu care a avut o relație de șapte ani, vedeta și-a refăcut rapid viața sentimentală. Chiar dacă nunta cu fostul partener era deja programată pentru anul 2024, drumurile lor s-au separat, iar Nicoleta a demonstrat că este pregătită să înceapă un nou capitol. Iată ce schimbare radicală a făcut!

Noua sa relație, deși durează de doar câteva luni, a fost ținută inițial departe de ochii curioșilor. De curând, însă, identitatea celui care i-a cucerit inima a ieșit la iveală: Bogdan Anton este partenerul său actual, iar relația celor doi a evoluat rapid și frumos. Mai mult, cei doi au luat o decizie complet neașteptată, la scurt timp de când sunt împreună.

Cea mai recentă schimbare majoră în viața artistei a fost mutarea într-o casă cu curte, departe de agitația orașului. Nicoleta Nucă a povestit că acest pas a venit firesc pentru ea, având în vedere copilăria petrecută la țară și dorința de a avea parte de liniște și intimitate. Deși noul lor cămin este încă în proces de amenajare, artista spune că această perioadă este plină de momente de neuitat alături de partenerul său.

„Da, am ales să mă mut „la țară” și, poate pentru că am copilărit mult la țară și am crescut la casă cu curte, mereu mi-am dorit să locuiesc la curte, să am liniștea și intimitatea mea și să știu că nu mă deranjează nimeni acolo, așa că decizia a fost foarte ușoară pentru mine.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Nicoleta Nucă a abordat un subiect important. Având în vedere modul rapid în care relația cu Bogdan Anton evoluează, bineînțeles că apare și întrebarea: Ce fel de mamă va fi?

„Clar, am un sentiment că eu aș fi aia rea, the bad cop. Eu am fost educată într-un stil sever, și atunci am chestia asta de autoritate. Dar avantajul este că am călătorit mult, am văzut multe lucruri și am crescut într-o societate diferită de cea din Republica Moldova, a venit la pachet și cu o deschidere încât nu aș fi genul acela de mamă „nu ai voie să respiri dacă nu zic eu”. Mi-aș dori să am o relație de prietenie cu propriul copil, că are încredere în mine și chiar dacă a făcut o prostie, să știe că poate veni cu toată încrederea la mine să-mi ceară ajutorul. Pe moment o să-l cert că a greșit, dar tot eu o să-l iau de mână și o să rezolv problema împreună cu el.”, a spus vedeta pentru CANCAN.