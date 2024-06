Nicoleta Nucă, strigăt disperat pe internet chiar în ziua de Rusalii! Ce a pățit artista: ”Sper să o găsesc”

Nicoleta Nucă are parte de clipe de panică, chiar în zi de mare sărbătoare! Cunoscuta cântăreață a lansat un strigăt disperat pe rețelele de socializare, după ce a rămas fără pisică. Felina a fugit de acasă, într-un moment de neatenție al solistei, iar când și-a dat seama de întreaga pățanie, vedeta a avut parte de un șoc. N-a rămas decât să le ceară ajutorul fanilor săi!

Nicoleta Nucă a pățit-o lată chiar în ziua de Rusalii! Celebra artistă și-a pierdut pisica, într-un moment de neatenție. Cântăreața are parte de clipe de panică, după ce felina ei a decis să fugă de acasă. A sărit pe geam de la etajul 2 și a luat-o într-o direcție necunoscută. Vedeta n-a mai avut ce să facă decât să dea anunțul pe internet, în speranța că unul dintre urmăritorii ei o va vedea pe Ranya. Solista are nervii întinși la maxim și speră din tot sufletul să-și găsească pisica.

Pățania Nicoletei nu vine chiar într-o perioadă tocmai bună pentru ea. Cântăreața și iubitul ei și-au spus adio după o relație care a durat 7 ani. Urmau să facă pasul cel mare, însă când toată lumea se aștepta la eveniment, artista a dat vestea șoc: că nu mai formează un cuplu! Vedeta ne dezvăluia, în urmă cu ceva vreme, că ea și Alex au mers pe drumuri diferite.

“Nu a fost aleasă intenționat o dată, pur și simplu am considerat că așa este corect să anunțăm această despărțire și atât. Nu am ce să spun mai mult. Nu a fost în ideea ca să am timp să mă canalizez pe repetiții, chiar nu are nicio legătură. Eu repet deja de 3 săptămâni, de aproape o lună sunt cu repetițiile zi de zi la musicalul Shrek. Nu mai locuim împreună”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Nicoleta Nucă.