Nicoleta Nucă, primele declarații despre despărțire și noua ei viață: “Nu mai locuim împreună”

Nicoleta Nucă și Alex Ursache și-au spus adio, după o relație de 7 ani. În loc de căsătorie, artista a dat vestea șoc pe o rețea de de socializare, unde a anunțat despărțirea. Cei doi erau logodiți din 2021 și aveau în plan să facă nunta în Italia, un eveniment restrâns cu doar 15 persoane. Dorința nu s-a mai concretizat însă din lipsă de timp și din alte motive pe care doar ei le știu. Nicoleta Nuca a făcut primele declarații pentru CANCAN.RO, despre noua ei viață și despre anunțul rupturii.

Nicoleta Nucă și toboșarul Alex Ursache s-au cunoscut la ziua de naștere a unei colege de breaslă, întâlnire care a fost de bun augur. S-au îndrăgostit și nimeni și nimic nu a stat în calea fericirii lor. În 2021, artista era cerută în căsătorie în timpul unei vacanțe în Turcia, semn că intențiile lui Alex de a deveni o familie cu acte erau clare. Cântăreața a vorbit chiar și despre nuntă, pe care amândoi și-o doreau în Italia cu familia și prietenii apropiați. Doar că aceste lucrurile au rămas la stadiul de plan.

Nicoleta Nucă: “Nu mai locuim împreună”

Nicoleta și Alex au fost un cuplu discret, rar toboșarul își însoțea iubita la evenimente. Chiar și pe rețelele de socializare postau rar fotografii împreună, Nicoleta respectându-i lui Alex această doleanță. Vestea despărțirii lor a luat pe multă lume prin surprindere. În prezent, Alex și Nicoleta nu mai locuiesc împreună, iar anunțul l-au făcut după mai multe zile de la separare. Au evoluat diferit, așa că au decis să își vadă fiecare separat de viață.

“Nu a fost aleasă intenționat o dată, pur și simplu am considerat că așa este corect să anunțăm această despărțire și atât. Nu am ce să spun mai mult. Nu a fost în ideea ca să am timp să mă canalizez pe repetiții, chiar nu are nicio legătură. Eu repet deja de 3 săptămâni, de aproape o lună sunt cu repetițiile zi de zi la musicalul Shrek. Nu mai locuim împreună”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Nicoleta Nucă.

După o despărțire, multe femei ales să facă tot felul de schimbări în viața lor. Nicoleta Nucă susține că momentan își concentrează toată energia asupra laturii profesionale.

“Nu mi-am făcut planuri încă în sensul ăsta. Sunt mult prea prinsă cu repetițiile pentru musicalul Shrek și nu am planuri în sensul ăsta, chiar nu mi-am făcut planuri de niciun fel. Este prima dată când fac parte dintr-un astfel de proiect și o să fiu în rolurile mamei lui Shrekk, a Zânei și în una dintre scene sunt 3 șoricei orbi și o să fiu unul dintre acești șoricei. Am fost la casting mai demult, undeva prin iarnă și într-un final am fost contactată pentru a începe pe rolurile respective și de acolo a început aventura. Așa că pe 8 și 9 iunie o să ne vadă oamenii la Sala Palatului. Repetăm de dimineață, de pe la 10.00 -11.00 până seara pe la 8.00 – 9.00 – 10.00 cum prindem. Foarte multă treabă, dar îmi place extrem de mult această postură nouă pe care nu am mai explorat-o până acum, mă scoate din zona de confort, este o provocare într-un fel să și cânt să și joc și să și dansez, adică toate la un loc”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Nicoleta Nucă.

Nicoleta Nucă nu merge la psihoterapeut după despărțirea de logodnic

De-a lungul timpului, artista a povestit că a apelat la psihoterapeut când s-a confruntat cu atacuri de panică și anxietate. De asemenea nu a ascuns faptul că un episod greu din viața ei a fost cel cu depresia, etapă în care Alex i-a fost aproape. De această dată, după despărțirea de logodnicul ei, bărbatul alături de care și-a petrecut 7 ani, vedeta nu a simțit nevoia să își deschidă sufletul în fața unui specialist. “Nu mai fac terapie de multă vreme deja. Nu am mai simțit nevoia de ceva luni încoace, pentru că am învățat să-mi gestionez cumva emoțiile, să le înțeleg, să le accept și să trăiesc cu ele”, ne-a spus artista.

