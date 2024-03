Nicoleta Nucă se confruntă cu o nouă afecțiune, pe lângă ADHD! Artista se simte copleșită: „Am o stare generală de rău, frisoane și greață”

Nicoleta Nucă trece prin clipe dificile după ce a aflat cu ce probleme de sănătate se confruntă. Cunoscuta cântăreață suferă de ADHD, o tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate, o boală care-i dă bătăi de cap și pentru care ia tratament. Artista a dezvăluit, de curând, că se confruntă cu o nouă afecțiune. Despre ce este vorba?

Nicoleta Nucă s-a lovit de altă problemă de sănătate! Artista care suferă de ADHD se confruntă acum cu o nouă afecțiune. Cântăreața a povestit prin ce calvar trece după ce s-a ales cu o toxiinfecție alimentară, căreia nu i-a găsit cauza. Vedeta a fost nevoită să stea puțină vreme în pat, să se liniștească, căci starea de rău i s-a agravat. A avut parte de frisoane și greață, așa că a luat măsuri cât de repede a putut.

Nicoleta Nucă a vorbit pe internet și despre boala cu care se confruntă. Nu mai este un secret faptul că artista are ADHD, iar acum a decis să vorbească pe șleau despre situația prin care trece și să le ofere sfaturi fanilor ei, care poate au parte de același diagnostic. Cântăreața recunoaște că atunci când medicul i-a spus ce afecțiune are, a simțit că a aflat „piesa lipsă” de la puzzle. Asta pentru că a început să urmeze un tratament și un stil de viață sănătos.

„Nu am avut probleme în sensul ăsta, ba din contră, odată cu diagnosticul oficial de la medic cumva am simțit că am găsit „piesa lipsă” din puzzle…și după am reușit să văd imaginea de ansamblu, să înțeleg mai bine ce se întâmplă cu mine și că felul în care sunt, și simptomele cu care mă confrunt zi de zi sunt o consecință a ADHD-ului și a neurodezvoltării diferite, nu o lacună educațională”, a spus vedeta, pe Instagram.