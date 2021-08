Nicoleta Voicu, strigăt de ajutor! Interpreta este hărțuită de ani de zile de un individ necunoscut

Nicoleta Voicu trece prin momente dificile. Interpreta are probleme financiare serioase, mai exact este în posibilitatea de a-și pierde casă, iar pe lângă acest lucru nici cu sănătatea nu stă foarte bine. Mai mult decât atât, în prezent cântăreaţa se confruntă cu o altă situaţie halucinantă, din cauza unui fan obsedat.

Perioada pandemiei şi-a pus amprenta în viaţa Nicoletei Voicu. Lucrurile nu îi merg bine acesteia pe niciun plan, iar artista spune că a ajuns la capătul puterilor.

Pe lângă problemele pe care le avea, vedeta s-a trezit că este din nou hărţuită de fanul obsedat. În cadrul unui interviu recent, interpreta de muzică populară a dezvăluit că este deja al treilea an în care se întâmplă aceste lucruri şi cere cu disperare ajutorul autorităţilor.

„Am făcut o plângere penală”

Încă din anul 2019, Nicoleta Voicu primeşte apeluri anonime de la un individ, fără să spună ce vrea de la ea. Pentru că nu ştie cine este persoana care o terorizează şi ce intenţii are, vedeta a depus plângere penală. Acum aceasta aşteaptă următorul pas al agresorului pentru ca poliţiştii să îl prindă.

„Durează din 2019 începând cu 22 aprilie. Sunt sunată continuu, în fiecare lună, 2019, 2020, 2021 de pe un număr privat. Ultimul apel a fost în data de 14 august, de fapt, două apeluri. Acestea m-au băgat în panică. Mi-au declanșat starea de panică. Eu am făcut o plângere penală la Secția 15 de Poliție în 29 ianuarie 2021. Am atașat de fiecare dată fiecare apel, de câte ori sunt apelată de pe acest număr privat, mail-uri.

Am atașat mail-uri la poliție”, a declarat artista la o emisiune TV.

„Nu pot să mai aștept. Am intrat în al treilea an de hărțuire. Omul acesta a făcut o obsesie pentru mine, omul acesta are probleme psihice din moment ce mă sună continuu. Nu am avut conflicte cu nimeni.

Eu nu am conflicte și tocmai de aceea îmi amplifică starea de spaimă, de teroare. Mă pot trezi cu el la ușă din moment ce pe 14 august m-a sunat de două ori”, a mai spus Nicoleta Voicu.

Sursă foto: Arhivă Canan