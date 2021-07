Nicoleta Voicu are probleme grave! Artista riscă să rămână în stradă!

Nicoleta Voicu trece printr-o preioadă extrem de dificilă. Artista este copleșită de problemele financiare, are datorii uriașe, existând riscul de a rămâne fără casă.

Pandemia a afectat-o foarte tare pe artistă, aceasta mărturisid că și îi este foarte greu să își revină cu banii pe care trebuie să îi achite lunar. Nicoleta Voicu a mai avut probleme de ordin financiar și în trecut, nefiind străină de ratele ce o copleșesc și în prezent. Interpreta este nevoită să plătească 800 de lei lunar pentru a putea să-și păstreze locuința, astfel că este obligată să facă rost periodic de această sumă de bani pentru a fi convinsă că nu rămâne pe străzi.

„Am 800 de lei pe care îi am, nu-i am, eu trebuie să fac rost de ei. Este riscul oricărui om și inclusiv al meu. Trebuie să muncesc, nu doar că am această rată la bancă.”, a declarat Nicoleta Voicu la Antena Stars.

Mai mult decât atât, Nicoleta crede că este urmărită de ghinion, că i se întâmplă ceva negativ. „Sunt urmărită din umbră! Nu știu ce se întâmplă. De unde relație, nu pot avea iubit! Apare nu știu cine, dar apoi dispare, nu mă mai vrea. Chiar și unii colegi dispar, nu mai sunt prietenii mei. Se depărtează de mine…”, a mai spus Nicoleta Voicu.

Nicoleta Voicu, probleme grave de sănătate

Artisa s-a confruntat, timp de o lună și jumătate, cu o problemă medicală dată de coagularea sângelui. I-au apărut vânătăi pe brațe și picioare.

”Nu exagerez, dar una din 20 de persoane suferă de aceste dereglari ce țin de coagularea sângelui și nu sunt deloc de neglijat. Sunt probleme de sănătate cu care m-am confruntat în ultima lună și jumătate.

Timp de 6 săptămâni, în fiecare zi, eu am avut astfel de pete care explodau la orice oră din zi și din noapte, totul pe fondul a ceea ce am trăit în ultimii doi ani, ce am trăit toxic: frici, jignirile din spațiul public, umilințele, lucrurile neadevărate, relațiile cu părinții mei, din cauza persoanelor rău intenționate, cu copilul meu…toate aceste suferințe, organismul le-a adunat și le-a manifestat în felul lui.

Am văzut moartea cu ochii! Aceste probleme țin de coagularea sângelui! A existat riscul ca un cheag de sânge să ajungă la creier, în plămâni sau la inimă și să fie fatal pentru mine. Am nevoie de liniște…”, a spus artista.