Nicolo Napoli liniștit după ce a retrogradat cu Poli Iași: „Nu cred că a retrogradat acum echipa!

Poli Iaşi a retrogradat matematic din Liga 1, după ce a fost învinsă de FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (0-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a opta a fazei play-out. Unicul gol al partidei din Copou a fost reuşit de ghanezul Baba Alhassan (min. 78).

La finalul jocului, Nicolo Napoli, antrenorul principal al moldovenilor a spus că retrogradarea nu s-a produs în jocul cu sibienii ci până la acest meci.

„Nu cred că a retrogradat acum echipa, era într-o poziție foarte grea când am ajuns aici. Am încercat împreună cu băieții și staff-ul să salvăm echipa, nu am reușit, dar felicit băieții că au dat 100% în meciurile cu mine. Am încercat să salvăm echipa, nu am putut. Eu vorbesc de perioada în care am fost eu antrenor. Am avut două luni și zece zile foarte bune împreună. Am ajuns într-o situație foarte, foarte grea. Am câștigat în deplasare mai mult. Am luptat, am avut două ocazii de gol în prima repriză. Am spus că cine dă primul gol va câștiga meciul. Așa a fost. Nu a fost liniște, dar posibil, dacă era liniște, se putea salva echipa și putea avea rezultate mai bune”, a declarat Nicolo Napoli.

În urma victoriei din Copou, FC Hermannstadt a acumulat 23 de puncte și speră în ultima rundă să evite retrogradarea directă. De partea cealaltă, moldovenii, vor încheia pe ultimul loc campionatul și vor merge în Liga secundă.

Program etapa 8 play-out Liga 1

Chindia – Viitorul 0-2

Poli Iași – FC Hermannstadt 0-1

Astra – FC Voluntari 0-3

Duminică, 16 mai

ora 14:00 UTA – Gaz Metan

ora 16:30 FC Argeș – Dinamo

Clasamentul play-out-ului din Liga 1

1 Chindia Târgoviște 35 pct.*

2 FC Argeș 31

3 Gaz Metan 29*

4 Viitorul 29*

5 UTA 28*

6 FC Voluntari 27

7 Dinamo 27*

8 Astra 24

9 FC Hermannstadt 23

10 Poli Iași 20*

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte