Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, infectat cu virusul SARS-CoV-2! Medicii nu au știu ce diagnostic să îi pună. „Nu ştiau ce am, că e pneumonie, că e nu ştiu ce.”

Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2 anul trecut, când în România încă nu se știa de această boală. Artistul a declarat că a avut toate simptomele specifice, iar când a mers la spital medicii nu au știut ce diagnostic să îi pună.

Artistul a mărturisită că în luna ianuarie a anului trecut, atunci când despre COVID nu se vorbea în România, atât el cât și partenera sa au contactat noul virus. Simptomele resimțite au fost identice cu cele ale virusului SARS-CoV-2.

Aflat la acea vreme în Timișoara, liderul trupei Phoenix, a mers la spital însă medicii nu au știut ce diagnostic să îi pună. Nicu Covaci a stat internat în spital două zile, după care a decis că este cel mai bine pentru el să meargă acasă.

„Eu şi partenera mea de viaţă am avut COVID, anul trecut, în ianuarie. Eram la Timişoara. Sigur că atunci nu se ştia de COVID, dar simptomele erau cele pe care le ştim acum pentru acest virus. Am fost dus cu salvarea şi două zile am fost internat la . Şi nu ştiau ce am, că e pneumonie, că e nu ştiu ce.”, a declarat Nicu Covaci, potrivit adevarul.ro.

„Eu m-am luptat, nu mă dau bătut aşa uşor”

Deși avea toate simptomele, febră mare, tuse puternic şi prezenta, în general, o stare de rău, Nicu Covaci a decis să părăsească spitalul. Acesta a aplecat pe semnătură de la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara și s-a trata singur cu medicamente, dar şi prin terapii alternative.

„Dar eu m-am luptat, sunt şi scafandru, nu mă dau bătut aşa uşor, deşi aveam 73 de ani. Voiau să mă ţină, să-mi facă, să-mi dreagă, dar m-am supărat, m-am suit într-un avion şi am venit acasă, în Spania. Aici e verde, am marea în faţa casei, am muntele în spate şi sunt înconjurat de o pădure de pini”, a mai spus Nicu Covaci.