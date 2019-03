Nicu Maharu a avut o relație dificilă cu fiica lui. Bianca nu și-a invitat tatăl la nuntă, iar cel supranumit ”Regele petrecerilor” s-a stins din viață fără să se împace cu fata lui.

Nicu Maharu a suferit mult din cauza relației dificile pe care o avea cu fiica lui, luptătoarea de box Bianca. Tânăra nici măcar nu și-a invitat tatăl la nuntă, iar certurile mari dintre Nicu Maharu și fiica lui ar fi început după acesta ar fi aflat că este bolnav. Apropiații lui spuneau la acea vreme că interlopul voia ca Bianca să se transforme într-o infirmieră pentru el, însă tânăra nu ar fi acceptat acest lucru.

Nicu Maharu a murit în această dimineață

Nicu Maharu a murit în această dimineață! Cel supranumit ”Regele petrecerilor” a pierdut lupta cu crunta boală, cancerul! Acesta fusese diagnosticat în urmă cu un an și de atunci a început tratamentul. Din păcate însă, nu s-a mai putut face nimic pentru Nicu Maharu.

Maharu a încetat din viață la ora 03:30! Imediat, crunta veste a ajuns la urechile prietenilor, care au transmis mesaje pe pagina de socializare.

”Drum bun Maharule in noul tau drum”, ”Dumnezeu să-l ierte un mare caracter Nicu Maharu”, ”Dumnezeu sa te odihneasca in pace Om cu un caracter frumos ne mai intanlit vreodata”, ”Nu te vom uita niciodata Respect Nicu Maharu”, ” Dumnezeu sa te odihneasca in pace nicule ! Sa ai grija de noi toți de acolo de sus ! Ai fost și vei rămâne o legenda !o sa rămâi mereu in amintirea noastră . Dumnezeu sa te aibe in paza lui ”



”A murit Nicu Maharu , un bun prieten si un om de milioane. Condoleante drag prieten si nu te vom uita niciodată cei care te am cunoscut. Ai fost o legendă vie în Capitală. Nu pot să cred că ai plecat de printre noi. Ai lasat durere imensă pentru cei care te au cunoscut personal. Sa iti fie țărână ușoară, Dumnezeu sa te odihnească în pace”, ”Dumnezeu să-l odihnească în pace pe bunul meu prieten Nicu Maharu”, ”DRUM BUN… prietenul meu…18 ani de prietenie, cele mai frumoase amintiri..”, sunt mesajele emoționante ale amicilor lui.