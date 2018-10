Niculescu l-a desființat pe Negoiță după ce a fost înlocuit cu Rednic: „Eu nu sunt un terchea-berchea! Nu accept aşa ceva”

Cutremur la Dinamo. Claudiu Niculescu a fost demis de Ionuț Negoiță după ce finanțatorul alb-roșilor s-a înțeles cu Mircea Rednic.

Claudiu Niculescu s-a arătat surprins de această decizia și deși i s-a propus să rămânî în staff-ul lui Rednic, a refuzat ferm propunerea.

„Am aflat şi eu noaptea trecută. E cel mai urât moment al meu de la Dinamo. Un moment foarte, foarte urât, dar asta este ţara în care trăim. Trebuie să mergem mai departe. Mă întăreşte această întâmplare, sunt puternic, am avut rezultate ca antrenor şi o să am în continuare. Mircea Rednic nu are nicio vină. Nea Mircea rămâne acelaşi. Am spus de foarte multe ori, este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am avut în cariera mea. Am refuzat din start să rămân şi ca director general sau ca secund. Eu nu sunt un terchea-berchea. Nu accept aşa ceva. Indiferent ce s-ar fi întâmplat, simplul fapt că a apărut această ştire, nu puteam să mai rămân pe banca tehnică. Pentru mine, asta e durerea cea mai mare. Am acceptat să vin într-un moment foarte greu, în condiţiile care sunt. 13 e o zi cu ghinion! 13 antrenamente am avut la Dinamo. Chiar nu mă aşteptam să se întâmple aşa ceva. Mi-am dorit foarte mult să vin aici, ăsta a fost visul meu, dar s-a spulberat după 13 antrenamente. Este strigător la cer!” , a declarat Claudiu Niculescu.

Clau-Gol a fost numit în funcţia de antrenor principal pe 23 septembrie şi a condus echipa doar trei meciuri, perioadă în care a înregistrat o victorie, 3-1 cu Dacia Unirea Brăila, în Cupa României, un egal 0-0 cu Sepsi ăn Liga I pe teren propriu în campionat şi o înfrângere, 0-2 cu FC Botoşani, tot în Liga 1 dar în deplasare.