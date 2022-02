Niculina Stoican a trăit şocul vieţii, după ce a fost sunată de presupusa amantă a soţului! Ireal ce replică i-a dat cântăreaţa

Niculina Stoican a dovedit de multe ori că este o femeie puternică atunci când vine vorba de propria familie. Artista a avut parte de multe încercări din partea ”intrușilor”, însă a rămas cu picioarele pe pământ chiar și când a fost sunată de o presupusă amantă a soțului. Ireal ce replică i-a dat cântăreața!

Deși căsnicia i-a fost pusă la încercare de multe ori, se pare că Niculina Stoican a reușit să rămână fermă pe poziție și nu s-a lăsat intimidată. În cadrul unei emisiui, artista a povestit un episod mai puțin plăcut din căsnicia cu Vasile Stănescu. Cântăreața a fost sunată de o presupusă amantă a acestuia, care susținea că are o relație cu soțul ei:

”N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu.

Am primit telefoane: „Știi, soțul tău mă iubește’. I-am spus: „Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu”, a spus Niculina Stoican la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

Vasile Stănescu a făcut închisoare trei ani

În anul 2014, Vasile Stănescu a fost închis pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei. Ulterior, Niculina Stoican s-a confruntat cu o depresie severă și cu greu a reușit să se obișnuiască cu ideea că soțul ei va sta departe de familie:

”Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți. Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă.

Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”,a mai spus Niculina Stoican.

Sursa foto: Arhiva CANCAN