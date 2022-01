Abia acum s-a aflat de legătura puternică dintre Niculina Stoican şi Petrică Mâţu Stoian. Cântăreaţa a dezvăluit mesajele

Petrică Mâțu Stoian a murit în data de 6 noiembrie 2021, la vârsta de 61 de ani. El și Niculina Stoican au fost colegi în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”. După decesul solistului de muzică populară, au apărut declarații potrivit cărora el și Niculina Stoian ar fi avut un conflict, lucru ce a fost susținut chiar de impresarul lui, Doru Gușman. De data aceasta, însă, Niculina Stoican a făcut dezvăluiri despre legătura dintre ea și Petrică Mâțu Stoian.

Impresarul lui Petrică Mâțu Stoian, Doru Gușman, mărturisea faptul că solistul nu ar fi avut o relație bună cu Niculina Stoican, colega sa de la Ansamblu, și că acesta ar fi ieșit la pensie din cauza ei. Pe de altă parte, Niculina Stoican, manager al Ansamblului, a povestit faptul că a avut o relație specială cu Petrică Mâțu Stoian, mai ales că făceau parte din aceeași breaslă și lucrau împreună în cadrul Ansamblului Folcloric ”Maria Tănase”.

Vezi și MESAJE DURE PRIMITE DE CĂTRE NICULINA STOICAN DIN PARTEA INTERNAUȚILOR. ESTE ACUZATĂ CĂ L-AR FI DAT UITĂRII PE PETRICĂ MÎȚU STOIAN: ”CE ÎI PASĂ EI DE OMUL ĂLA….”

De data aceasta, însă, Niculina Stoican a făcut o serie de dezvăluiri despre relația puternică pe care a avut-o cu Petrică Mâțu Stoian. Aceasta a mărturisit faptul că l-a visat pe solistul de muzică populară, transmițându-i chiar și un mesaj.

„Eu nu am fost niciodată prietenă nici cu Enceanu, nici cu Steliana Sima și nici cu Mariana Ionescu. Noi suntem colegi și asta nu înseamnă că nu îi prețuiesc pentru ceea ce sunt ei, pentru faptul că facem parte din aceeași generație.

Nu ne-am vizitat niciodată, dar asta nu înseamnă că este greșit. Nu înseamnă că dacă apărem la televizor și stăm unii lângă alții și zâmbim, ne petrecem, lucrul acesta trebuie să-l facem pentru public. Nu înseamnă că după ce ieșim din filmare trebuie să ne batem sau trebuie să ne ducem de la unul la altul să dormim câte o săptămână că trebuie să mulțumim pe cineva. Nu-mi trăiesc viața ca să mulțumesc pe cineva, că nu am de ce. Eu sunt foarte stăpână și foarte corectă pe ceea ce spun și îmi susțin sentimentele și ceea ce sunt și nu am nimic de ascuns. Ei sunt colegii mei, nu au fost niciodată prietenii mei”, a spus Niculina Stoican într-un interviu la Pro TV.

Vezi și TOŢI O CREDEAU BOGATĂ, DAR NICULINA STOICAN ARE DATORII URIAŞE! CÂŢI BANI ARE DE DAT, ÎN FIECARE LUNĂ

Niculina Stoican: ”L-am și visat”

Niculina Stoican mărturisește că l-a visat pe solist, după ce acesta a murit.

”Relația mea cu Petre a fost de cu totul altă natură. O relație bazată în primul rând pe locul în care ne-am născut. Noi împreună eram o forță și cream atâtea invidii și atâtea răutăți, că au fost atâția colegi în jurul nostru care nu au făcut nimic altceva toată cariera lor decât să ne despartă, să ne dea la o parte, să nu mai fiu eu, să vină altcineva. Este liberul arbitru, este legea supraviețuirii, ca-n junglă. Cine poate oase roade, cine nu nici carne moale. Eu nu aveam nevoie și nici el. Nu aveam nevoie unul de celălalt să ne susținem pe scenă. Noi eram o forță și separat. Noi am avut o înțelegere pe care eu am respectat-o cuvânt cu cuvânt. L-am și visat și mi-a spus: să nu uiți de înțelegere”, a continuat artista.

Vezi și SCANDAL MONSTRU DUPĂ MOARTEA LUI PETRICĂ MÂŢU STOIAN. FAMILIA A LUAT FOC: „AŞA A ELIMINAT-O ŞI PE NICULINA STOICAN”

După moartea artistului, impresarul său, Doru Gușman, a făcut declarații despre relația dintre Petrică Mâțu Stoian și Niculina Stoican. Cântăreața anunțase că îl dă în judecată pe impresar pentru acuzații nefondate.

”El a plecat de la Ansamblul Maria Tănase supărat, foarte supărat! Și a plecat din cauza ei, din cauza Niculinei Stoican. Pentru că îl teroriza, îl umilea. Nu s-a dus la un spectacol sau ceva, i-a făcut adresă la primărie, primăria i-a tăiat ziua. Mi-a spus: ‘Nu mai suport’. El s-a pensionat din cauza ei, să scape de ea, să nu o mai vadă. Astea sunt cuvintele lui: ‘Nu vreau să o mai văd. Nu suport să mă umilească ea’. Știe toată lumea, știu cântăreții mari. Nu îl lasă acum, nici mort, în pace, vrea să se răzbune, nu știu”, a declarat Doru Gușman la Oltenia TV.

Sursă foto: capturi video