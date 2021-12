Niculina Stoican, dezvăluiri despre relația cu soțul ei. Ce s-a întâmplat în cuplul lor după ce bărbatul a ieşit din închisoare

Niculina Stoican este una dintre cele mai apreciate cântăreţe de muzică populară de la noi din ţară. Deşi apare cu zâmbetul pe buze întotdeauna în faţa fanilor săi, viaţa artistei nu a fost întotdeauna uşoară. Vedeta a trecut prin momente dificile după ce soțul ei a fost închis vreme de doi ani. Recent, Niculina Stoican a vorbit în cadrul unui interviu despre căsnicia sa.

În 2014, soțul Niculinei Stoican a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru obținerea ilegală de rambursări de TVA, de 13,6 milioane de lei. Ulterior, Niculina Stoican s-a confruntat cu o depresie severă și cu greu a reușit să se obișnuiască cu ideea că partenerul său va sta departe de familie.

CITEŞTE ŞI: MESAJE DURE PRIMITE DE CĂTRE NICULINA STOICAN DIN PARTEA INTERNAUȚILOR. ESTE ACUZATĂ CĂ L-AR FI DAT UITĂRII PE PETRICĂ MÎȚU STOIAN: ”CE ÎI PASĂ EI DE OMUL ĂLA….”

La cinci ani după ce Vasile Stănescu a ieșit din închisoare, Niculina Stoican şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre mariajul cu el. Cântăreaţa a dezvăluit cum reuşeşte să treacă prin cele mai grele momente învingătoare.

„Mi se zicea de mică ‘lelișoară, înseamnă o persoană care știe cum să le întoarcă, mi s-a cam adeverit asta. Soțul meu, când avem contradicții, zice că nu vrea să mă asculte ca să nu-l fac eu din vorbe și apoi el să fie de acord cu mine. Spune că-și menține poziția, că nu este de acord și apoi că pot face ce vreau. Asta mi-a plăcut!”, a spus Niculina Stoican, potrivit Fanatik.ro.

„Viața m-a încercat de foarte multe ori”

Deși nu a avut parte doar de momente fericite, Niculina Stoican a știut să îşi ascundă durerea şi să îşi ţină problemele departe de ochii curioşilor.

Cântăreaţa a dezvăluit cum a reuşit să să treacă cu bine peste toate momentele cumplite.

„Viața m-a încercat de foarte multe ori, am primit lecții de la viață, am încercat să nu aduc în fața publicului ce am avut în suflet. În timp, asta lasă urme, mai ales atunci când simți că trebuie să plângi și nu poți. Eu m-am rugat să nu mi se asprească sufletul și să nu devin un om rău. Vreau să mă lase viața să fiu bună și încrezătoare, chiar dacă de multe ori am căzut”, a mai spus artista.

Sursă foto: Instagram