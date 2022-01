Niculina Stoican, dezvăluiri emoţionante despre fiul său: „Din momentul în care s-a născut Vlad, multe schimbări au fost…”

Niculina Stoican are o carieră de succes în lumea muzicii şi o familie minunată care o susţine necondiţionat. Cântăreaţa în vârstă de 51 de ani este căsătorită şi are un băiat de care este foarte mândră. În cadrul unui interviu recent, artista a vorbit despre fiul său şi a explicat cum i s-a schimbat viaţa de când Vlad a venit pe lume.

Niculina Stoican este căsătorită cu Vasile Stănescu, împreună cu care are un băiat, Vlad. Căsnicia lor a trecut prin multe încercări, însă împreună au reuşit să treacă peste toate obstacolele şi să ţină unită familia pe care şi-au întemeiat-o.

Invitată recent la Antena Stars, Niculina Stoican a făcut declarații mai puţin ştiute despre fiul său. Artista are numai cuvinte de laudă în ceea ce îl priveşte pe tânărul Vlad.

„Băiatul meu are 28 de ani. El își vede de drumul și de viața lui. Am reușit prin educația pe care i-am dat-o să dau societății și țării un om de nădejde, un om care își vede de viața lui, care nu este dependent de mine, care poate să facă bine în jur. Asta mi-am dorit foarte tare, ca el să aibă un echilibru, să fie frumos la minte și la trup. (…) Vlad este amprenta noastră. pentru noi, din momentul în care s-a născut Vlad, multe schimbări au fost. Pentru noi a fost definiția vieții noastre. Totul s-a învârtit în jurul lui”, a spus Niculina Stoican, notează spynews.ro.

CITEŞTE ŞI: TOŢI O CREDEAU BOGATĂ, DAR NICULINA STOICAN ARE DATORII URIAŞE! CÂŢI BANI ARE DE DAT, ÎN FIECARE LUNĂ

Artista a mai afirmat faptul că în familia sa se discută orice, iar împreună găsesc rezolvare pentru orice problemă: „În general, noi nu am avut niciodată discrepanțe în gândire. Am învățat să ținem cont unii de ceilalți, să ne prețuim, să vedem ce dorințe avem, ce se poate face și ce nu se poate face, pentru că nu tot ce visăm noaptea putem să realizăm ziua sau cel puțin în viața mea nu s-a întâmplat așa”.

Cum a trecut Niculina Stoican peste momentele grele

Deși nu a avut parte doar de momente fericite, Niculina Stoican a știut să îşi ascundă durerea şi să îşi ţină problemele departe de ochii curioşilor.

Cântăreaţa a dezvăluit cum a reuşit să să treacă cu bine peste toate momentele cumplite.

„Viața m-a încercat de foarte multe ori, am primit lecții de la viață, am încercat să nu aduc în fața publicului ce am avut în suflet. În timp, asta lasă urme, mai ales atunci când simți că trebuie să plângi și nu poți. Eu m-am rugat să nu mi se asprească sufletul și să nu devin un om rău. Vreau să mă lase viața să fiu bună și încrezătoare, chiar dacă de multe ori am căzut”, a mai spus artista.

Sursă foto: Instagram