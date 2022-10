Niculina Stoican (51 de ani) a trăit un moment dificil, în urmă cu câțiva ani. Interpreta de muzică populară a fost înșelată de soțul ei, însă, acest lucru nu a determinat-o să se despartă de omul pe care îl iubește. Și nici măcar modul în care a aflat, nu a făcut-o să ia măsuri drastice! Iată mai jos, în articol, ce a povestit artista.

Ai putea spune că este scenariul unui film, însă, chiar i s-a întâmplat asta în realitate! Niculina Stoican a povestit, în cadrul unui interviu, cum a trecut peste infidelitatea soțului ei. În trecut, partenerul său de viață a avut o amantă, însă, acest lucru nu a împins-o pe artistă să renunțe la căsnicie. Chiar dacă mariajul lor a trecut printr-o perioadă mai dificilă, cei doi au reușit să găsească resurse și să ajungă la înțelegere. Poate a contat și faptul că sunt de peste 30 de ani împreună.

A fost o perioadă în care Valentin Stănescu, soțul cântăreței, a stat în spatele gratiilor (vezi AICI motivul pentru care i-a fost restricționată libertatea), căsnicia lor fiind pusă, și atunci, la grea încercare. Niculina Stoican a rămas, însă, pe poziție, ca o femeie puternică, reușind să traverseze cu bine momentul de cumpănă.

Cântăreața a mărturisit că nu este o persoană geloasă și că, a mers cu mândrie, pe stradă, la brațul soțului ei, indiferent de situație. Într-o zi, interpreta de muzică populară a fost sunată de o femeie care i-a mărturisit că soțul ei ar iubi-o. Răspunsul cântăreței a fost, însă, scurt și la obiect!

“N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu. Am primit telefoane: ‘Știi, soțul tău mă iubește’. I-am spus: ‘Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește, când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu’. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu”, a declarat Niculina Stoican, la Antena Stars.

Niculina Stoican își iubește soțul extrem de mult

Cu sufletul deschis, Niculina Stoican a mărturisit că are o relație extraordinară cu soțul ei, iar relația nu ar da-o „pentru nicio pasiune din lume”. Își respectă foarte mult partenerul de viață și găsește bază în el.

“Nu aș da pentru nicio pasiune din lume relația pe care o am cu soțul meu. Trebuie să cauți în subconștientul tău, să vezi dacă, după săptămâna în care ești plecat, te trimite sufletul și mintea într-un loc în care e și celălalt. Iar când ajungi acolo, să te detașezi și să îți fie bine. Iubirea de cuplu înseamnă dependență. Te duci la dependență dacă respecți, ajuți, ții cont de celălalt și îți pasă de e”, mărturisea Niculina, la Etno TV.

