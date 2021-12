De ce a făcut închisoare Vasile Stănescu, soţul Niculinei Stoican? Drama celebrei cântăreţe

Niculina Stoican și Vasile Stănescu sunt căsătoriți de peste 30 de ani, însă necazurile nu au lipsit în toți acești ani. Îndrăgita artistă a simțit cum întreaga lume i se prăbușește atunci când soțul ei a fost arestat. Iată motivul pentru care Vasile Stănescu a fost închis.

Niculina Stoican se prezintă impecabil în fața camerelor de filmat și este mereu cu zâmbetul pe buze, însă puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut artista, după ce soțul ei a ajuns la închisoare, acolo unde a petrecut timp de trei ani.

Niculina Stoican: ”Am făcut depresie, atacuri de panică”

Vasile Stănescu a ajuns în arest în luna ianuarie a anului 2014, atunci când Niculina Stoican avea să se confrunte cu o situație pe care nu a știut cum să o gestioneze. Artista a trecut prin iad, s-a luptat cu depresia și cu atacurile de panică:

”Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți.

Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a mărturisit Niculina Stoican pentu Spynews.ro

Soțul Niculinei Stoican a fost eliberat din închisoare la sfârșitul anului 2016, acolo unde se afla încă din anul 2014. Vasile Stănescu a fost arestat pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei.

Sursa foto: Arhiva CANCAN