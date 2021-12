Niculina Stoican, secret ruşinos. Puţini ştiu ce a făcut în Viena Vlad Stoican, fiul cântăreţei

Niculina Stoican este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă cariera de succes, cântăreaţa s-a mândrit întotdeauna şi cu familia sa. Vedeta are un băiat de care a fost întotdeauna mândră, însă faptele necugetate ale tânărului l-au adus la un moment dat pe perimele pagini ale ziarelor.

În urmă cu câţiva ani, fiul Niculinei Stoican a urmat cursurile Universităţii Webster din Viena. La acel moment, Niculina Stoican a suferit enorm după fiul său care i-a făcut o surpriză extrem de neplăcută. Nimic cu prevestea momentul jenant în care a fost surprins acesta.

„A depus foarte multe eforturi la scoala. De multe ori spune ca nu intelege de ce plang. Si are dreptate, pentru ca eu am ales acest drum pentru el. [..] Vlad este un copil cuminte, care a incercat mereu sa nu ma dezamageasca”, spunea Niculina Stoican la vremea respectivă.

Ca orice tânăr şi Vlad a cunoscut distracţia din cluburile de noapte. Într-o seară, alături de alţi prieteni acesta şi-a făcut de cap într-un local din Austria. Câteva imagini şocante au ieşit la iveală după acea seară. Se pare că, tânărul obişnuia să consume alcool şi îi plăcea să fie mai mereu în centrul atenţiei.

Astfel, ameţit de aburii băuturilor, fiul Niculinei a văzut o puştoaică dormind pe una dintre canapelele clubului şi a făcut o glumă… care l-a costat destul de mult. Imaginile au devenit virale la acel moment.

„Ca sa fie clar… A fost o provocare, asa ca a trebuit s-o fac… Imi pare rau, pustoaico beata si straina… hahahahaha”, se justifica tânărul.

Niculina Stoican, dezvăluiri despre familia ei: soțul său a stat închis 3 ani

În cadrul unui interviu, Niculina Stoican a făcut dezvăluiri legate de familia sa. Soțul ei a fost închis pentru trei ani, iar atunci cântăreața s-a luptat cu depresia și atacurile de panică.

În anul 2016, soțul artistei a fost eliberat din spatele gratiilor. El fusese trimis în judecată, alături de alte 11 persoane, pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei.

„Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți. Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a spus solista de folclor.

Sursă foto: Instagram