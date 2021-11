Câte clase și ce studii are Niculina Stoican, de fapt! A lucrat ca baby-sitter, ca să aibă ce pune pe masă

În urmă cu o zi, Niculina Stoican a fost prezentă la înmormântarea colegului ei de breaslă, Petrică Mâțu Stoian. Iar, printre cei care s-au aflat în permanență lângă cortegiul funerar a fost chiar artista, cea care s-a ocupat îndeaproape de organizarea înmormântării. Însă, nu multe persoane știu drumul greu pe care l-a dus cântăreața pentru a ajunge una dintre vocile melodioase ale folclorului românesc.

Niculina Stoican s-a născut în județul Mehedinți în anul 1970. Până la vârsta de 50 de ani, solista Ansamblului Folcloric ”Maria Tănase” din Craiova a reușit să strângă un public numeros care o ascultă și o apreciază. Însă, puțini sunt cei care cunosc drumul greu pe care l-a avut de parcurs artista pentru a ajunge în acest punct.

Citește și CUM S-A ÎMBRĂCAT NICULINA STOICAN LA ÎNMORMÂNTAREA LUI PETRICĂ MĂŢU STOIAN. NU A ŢINUT DOLIU. FOTO

Cântăreața de muzică populară Niculina Stoican este absolventă a Facultății de Etnomuzicologie și Folclor din București, la clasa Mărioarei Murărescu. La vârsta de 26 de ani, în anul 1996, s-a angajat la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu, unde artista a strâns la palmares sute de spectacole la care a participat. Însă, înainte ca aceasta să se angajeze la Ansamblu, Niculina Stoican a avut un alt job. Înainte să devină o artistă foarte apreciată în România, cântăreața a ales să plece peste hotare, mai exact în Grecia, unde a lucrat ca baby-sitter. Timp de trei ani, Niculina Stoican a ales să aibă grijă de copii și, așa cum mărturisea ea în cadrul unui interviu, ”am gustat și eu din pâinea emigrantului şi ştiu ce înseamnă să fii frustat de dorul ţării tale”.

Vezi și GESTUL IMPRESIONANT FĂCUT DE NICULINA STOICAN, ÎN PLINĂ PANDEMIE DE CORONAVIRUS: „NU ARE CINE SĂ LE MAI DEA MÂNCARE”

Niculina Stoican a fost baby-sitter în Grecia

Trei ani din viața ei i-a petrecut peste hotare, în Grecia. Niculina Stoican a lucrat ca baby-sitter. Decizia nu o regretă, însă cântăreața de muzică populară a mărturisit că i-a fost extrem de dor de pământul natal.

„Am locuit o perioadă de trei ani în Grecia unde am lucrat ca baby-sitter, am gustat şi eu din pâinea emigrantului şi ştiu ce înseamnă să fii frustat de dorul ţării tale, să încerci să înţelegi oameni diferiţi de tine, a căror concepte poate nu le înţelegi dar trebuie să le adopţi, pentru că trăieşti în ţara lor şi este dreptul lor de a se impune. Dorul de-acasă care m-a făcut să înţeleg cât de important e să preţuieşti locul unde te-ai născut”, spunea Niculina Stoican în cadrul unui interviu.

Citește și NICULINA STOICAN, VĂZUTĂ FĂCÂND ASTA CHIAR ÎN ZIUA ÎNMORMÂNTĂRII LUI PETRICĂ MÂŢU STOIAN! GESTUL SURPRINZĂTOR AL CÂNTĂREŢEI, DUPĂ SCANDAL

Niculina Stoican, dezvăluiri despre familia ei: soțul său a stat închis 3 ani

În cadrul unui interviu, Niculina Stoican a făcut dezvăluiri legate de familia sa. Soțul ei a fost închis pentru trei ani, iar atunci cântăreața s-a luptat cu depresia și atacurile de panică. În anul 2016, soțul artistei a fost eliberat din spatele gratiilor. El fusese trimis în judecată, alături de alte 11 persoane, pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei.

„Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți. Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a spus solista de folclor.

Sursă foto: Arhivă