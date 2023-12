Niculina Stoican și-a chemat soacra în momentul în care a aflat că soțul o înșală. „Nu e corect!”.

Niculina Stoican este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară. Aceasta se află în lumina reflectoarelor de ani de zile, iar viața profesională îi merge cât se poate de bine. Lucrurile sunt bune și în viața sentimentală pentru artistă, care are o căsnicie fericită de mai bine de 33 de ani. Însă, mariajul acesteia nu a fost lipsit de greutăți, mai ales având în vedere că partenerul ei a mai călcat și strâmb de-a lungul timpului.

Niculina Stoican și Vasile Stănescu și-au unit destinele în mod oficial în urmă cu 33 de ani și au reușit să își construiască o familie frumoasă împreună. Însă, începuturile relației au fost marcate de câteva momente grele, mai ales atunci când bărbatul și-a înșelat parteneră. Văzând că soțul a călcat strâmb, artista a chemat-o pe soacră să îi facă dreptate.

(CITEȘTE ȘI: NICULINA STOICAN, SCOASĂ DE PE LISTĂ! GESTUL FĂRĂ PRECEDENT FĂCUT DE RUDELE LUI PETRICĂ MÎȚU STOIAN. “POATE PESTE 30 DE ANI!”)

În cadrul unui interviu recent, Niculina Stoican a vorbit despre unul din momentele dificile din căsnicia ei. În urmă cu ani de zile, cântăreața a aflat că soțul a înșelat-o. Fiind tânără și fără experiență, vedeta a crezut că această problemă poate să fie gestionată cel mai bine de soacră, așa că a chemat-o să facă dreptate.

Însă, femeia a ales să nu se amestece în mariajul fiului său și i-a lăsat pe cei doi să își rezolve singuri problemele. După o discuție serioasă cu partenerul său, Niculina Stoican a reușit să treacă peste cele întâmplate și să meargă mai departe. Artista crede că într-o relație este nevoie de muncă și sacrificii, iar orice greșeală poate să fie reparată.

„Cristina Șișcanu: Am citit un interviu în care ai spus că soțul tău a mai călcat strâmb și că pentru tine nu a fost o dramă lucrul ăsta.

Niculina Stoican: A fost, la vremea respectivă a fost o drama. Pentru că eram foarte tinerică și pentru că, mă rog… gândeam altfel. Dar am gestionat lucrurile într-un alt mod.

Cristina Șișcanu: Dar ai vrut să pui capăt relației atunci?

Niculina Stoican: Nu. Am chemat-o pe soacra mea, nefiind mamă. Dacă aș fi fost mama aș fi înțeles că o mamă niciodată nu își pune copilul ei la colț, pentru că nu e corect, nu poți să ceri așa ceva.

Ea cumva va încercă să se strecoare printre problemele astea și să lase lucrurile să le rezolvăm noi, că e firesc să fie așa. Am chemat-o și normal că ea s-a strecurat, așa cum ziceam, și am rămas eu să gestionez lucrurile mai departe. Și le-am gestionat, se pare, bine. Într-o căsnicie se întâmplă foarte multe lucruri, greșeli, și de-o parte și de cealaltă. Nu trebuie să-ți judeci viața după greșelile pe care le faci pe parcurs, ci dacă vrei, după cum repeți greșelile.

Adică bun, ok, ai greșit, am greșit, și mai departe ce facem? Greșim în continuare? Înseamnă că ceva nu e în regulă. Dar nu pot să înțeleg și nu am să pot niciodată să înțeleg doi oameni care vin și spun: Ne iubim, viața mea și viața ta, noi împreună și capătul lumii, apar și copiii, iar după aceea explicația aceea desuetă, din punctul meu de vedere: Nu ne mai iubim”, a declarat Niculina Stoican, în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.